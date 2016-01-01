سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها Galaxy A01 Core بسعر منافس للغاية

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صورة الخبر: سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها Galaxy A01 Core بسعر منافس للغاية
سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها Galaxy A01 Core بسعر منافس للغاية

أعلنت سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي الجديد “جالاكسي إيه01 كور” Galaxy A01 Core، الأقل سعرا في سلسلة هواتف “جالاكسي إيه” Galaxy A.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A01 Core

الشبكات: GSM/HSPA/LTE

التصميم: واجهة زجاجية، ظهر وإطار من البلاستيك.

الشاشة: من نوع PLS TFT LCD، بقياس 5,3 بوصة، ودقة 720×1480 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 74,5%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 18,5:9.

نظام التشغيل: أندرويد 10 (إصدار Go).

المعالج: ميدياتك MediaTek MT6739WW (28 نانومتر).
معالج الجرافيك: PowerVR GE8100.

الذاكرة العشوائية (رام): 1 و2 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 16 و32 جيجابايت، منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.

الكاميرا الأمامية: 5 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الخلفية: 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، فلاش ليد LED، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.

البطارية: 3,000 مللي أمبير ساعة.

الألوان: الأسود، والأزرق، والأحمر.

السعر: 74 دولارا (1,180 جنيها مصريا تقريبا)، ومتوفر الآن في إندونيسيا بسعر 67 دولارا (1,070 جنيها مصريا تقريبا) ضمن عرض ينتهي في 23 يوليو الجاري.

المصدر: مشبك

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