

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra ومزيد من الصور تسريب المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra ومزيد من الصور

سامسونج ستعلن بداية الشهر القادم عن سلسلة Galaxy Note20 وكانت ظهرت خلال الفترة السابقة تسريبات عديدة عن السلسلة واليوم تسربت المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note20 Ultra بجانب صورة جديدة له باللون الأسود.







هاتف Galaxy Note20 Ultra سيأتي بشاشة Dynamic AMOLED بقياس 6.9 بوصة وبدقة 3200x1440 ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.3:9 ومعدل تحديث 120Hz وطبقة حماية Gorilla Glass 7 لكي يكون الهاتف هو أول هاتف يأتي بهذه الطبقة.

سيأتي الهاتف بمعالج Exynos 990 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت ودعم تركيب بطاقات microSD وستتوفر منه نسخة بمعالج من كوالكوم وكذلك نسخ بحجم رامات مختلف ولكن هذه هي النسخة التي تسربت مواصفاتها حتى الأن.الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 وتقنيات للمساعدة في سرعة التركيز التلقائي وهما Dual Pixel والليزر الخاص بالتركيز التلقائي والكاميرا الثانية Periscope بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.0 وهذه الكاميرا ستجعل الهاتف قادر على عمل تقريب بصري 5X والكاميرا الثالثة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.2.الهاتف لن يقدم تقريب يصل إلى 100X كما هو متواجد حالياً في Galaxy S20 ولكن سيقدم تقريب يصل إلى 50X فقط وسيدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K.سيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 وبطارية بقوة 4500 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي السريع وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ودعم تركيب شريحتين إتصال وشريحة eSim ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيعمل بنظام Android 10.من المميزات الجديدة في الهاتف ستكون تعاون سامسونج مع شركة مايكروسوفت لكي يكون الهاتف جاهز للعمل مع خدمة بث الألعاب الخاصة بمايكروسوفت Project Cloud وسيتوفر من خلال هذه الخدمة أكثر من 90 لعبة للهاتف لمشتركي خدمة Xbox Game Pass.



