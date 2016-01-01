

الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord، ويُكلف إبتداءً من 400€ الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord، ويُكلف إبتداءً من 400€

بعد مسلسل طويل من التسريبات والإعلانات التشويقية، وكما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة OnePlus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord بإعتباره الهاتف الإقتصادي الأول للشركة الصينية منذ الهاتف OnePlus X.



الهاتف OnePlus Nord الجديد يأتي بتصميم مألوف إلى حد ما، فهو الأخر يضم شاشة تضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ويضم كذلك أربع كاميرات في وحدة طويلة بالركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. ومع ذلك، الهاتف OnePlus Nord يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm ويضم مكبرين للصوت.



وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تأكد قدوم الهاتف OnePlus Nord مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فهي تشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.الهاتف OnePlus Nord سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والرمادي، وسيصل إلى منطقتين في البداية، وهما آسيا وأوروبا. وفيما يخص أوروبا على الأقل، فالهاتف OnePlus Nord سيُكلف هناك 400 يورو لنسخة 8GB/128GB، في حين سيتوجب على المستهلكين دفع 500 يورو إذا كانوا يرغبون في الحصول على نسخة 12GB/256GB الراقية. وفيما يخص البلدان التي ستحصل على الهاتف OnePlus Nord في المنطقتين المذكورتين آنفًا، فهي كالتالي :آسيا أوروباالهندهونغ كونغماليزياالنمسابلجيكابلغارياكرواتياجمهورية التشيكالدنماركإستونيافلنندافرنساألمانيااليونانالمجرإيرلنداإيطاليالاتفياليتوانيالوكسمبورجمالطاهولندابولنداالبرتغالرومانياروسياسلوفاكياسلوفينياإسبانياالسويدالمملكة المتحدة