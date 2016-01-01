الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستبدأ يوم الأربعاء المقبل ووفقا للتقرير الأحدث من موقع ETNews، فهذا الهاتف سيكلف نفس السعر الذي يُكلفه الهاتف Galaxy Z Flip 4G الحالي، وهذا ما يعني بأن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيُكلف 1.65 مليون وون كوري، وهو ما يُعادل 1370 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا على الرغم من حقيقة أنه تم ترقية المعالج في هذا الهاتف إلى +Snapdragon 865، وتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
وبغض النظر عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 سيُكلف بدوره نفس سعر الهاتف Galaxy Fold الحالي، وهذا ما يعني بأنه سيُكلف 2.39 مليون وون كوري وهو ما يُعادل 1990 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن الهاتف Galaxy Fold 5G يُكلف ما يُعادل 2200 دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير سابق من وكالة أنباء الكورية ETNews نفسها، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 300 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2، وتتوقع بيع 3 ملايين وحدة من هذا الهاتف في السنة، وهو ما يعني أكثر من نصف المبيعات المتوقعة للهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام والبالغة 5 ملايين وحدة.
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التعليقات على الهاتفين Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G سيصلان إلى السوق بنفس أسعار سلفهما
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