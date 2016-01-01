

الهاتفين Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G سيصلان إلى السوق بنفس أسعار سلفهما الهاتفين Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G سيصلان إلى السوق بنفس أسعار سلفهما

الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستبدأ يوم الأربعاء المقبل ووفقا للتقرير الأحدث من موقع ETNews، فهذا الهاتف سيكلف نفس السعر الذي يُكلفه الهاتف Galaxy Z Flip 4G الحالي، وهذا ما يعني بأن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيُكلف 1.65 مليون وون كوري، وهو ما يُعادل 1370 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا على الرغم من حقيقة أنه تم ترقية المعالج في هذا الهاتف إلى +Snapdragon 865، وتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G.



وبغض النظر عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 سيُكلف بدوره نفس سعر الهاتف Galaxy Fold الحالي، وهذا ما يعني بأنه سيُكلف 2.39 مليون وون كوري وهو ما يُعادل 1990 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن الهاتف Galaxy Fold 5G يُكلف ما يُعادل 2200 دولار أمريكي.



ووفقا لتقرير سابق من وكالة أنباء الكورية ETNews نفسها، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 300 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2، وتتوقع بيع 3 ملايين وحدة من هذا الهاتف في السنة، وهو ما يعني أكثر من نصف المبيعات المتوقعة للهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام والبالغة 5 ملايين وحدة.

بغض النظر عن الهاتفين Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2، تستعد شركة سامسونج كذلك يوم 5 أغسطس لإزاحة الستار رسميًا عن منتجات أخرى تشمل سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3.



