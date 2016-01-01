vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي

صورة الخبر: vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي
vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي

أعلنت شركة vivo الثلاثاء عن إطلاق هاتفين جديدين هما Y30 وY50 في السوق المصري.

يتمتع الهاتفان بمزيج متميز من التكنولوجيا المبتكرة والتصميم الرائع، كما يتم طرحهما في السوق المصري بأسعار اقتصادية مناسبة.

قال ديفيد كي، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر: "نسعى في vivo دائمًا لتقديم أفضل الأجهزة المحمولة للمستهلك المصري والتي تتميز بتكنولوجيا متطورة تلبي احتياجات كل المستهلكين خصوصًا الأجيال الجديدة التي تتطلع دائمًا لتجربة

أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تجعل حياتهم أكثر متعة وتشويقًا".

أضاف: "الهاتفين الجديدين اللذين تم إطلاقهما اليوم يمثلان دليلًا فعليًا على جهودنا المتواصلة في فهم احتياجات المستهلكين، وامدادهم بالأجهزة التي تلبي هذه الاحتياجات، من خلال تقديم مزيج مثالي متوازن من الابتكار والتصميم هي الأفضل ضمن فئة الهواتف الاقتصادية".

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90719

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager