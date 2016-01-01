

vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي vivo تُعلن عن إطلاق هاتفي Y50 وY30 المتميزين بسعر اقتصادي

أعلنت شركة vivo الثلاثاء عن إطلاق هاتفين جديدين هما Y30 وY50 في السوق المصري.



يتمتع الهاتفان بمزيج متميز من التكنولوجيا المبتكرة والتصميم الرائع، كما يتم طرحهما في السوق المصري بأسعار اقتصادية مناسبة.



قال ديفيد كي، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر: "نسعى في vivo دائمًا لتقديم أفضل الأجهزة المحمولة للمستهلك المصري والتي تتميز بتكنولوجيا متطورة تلبي احتياجات كل المستهلكين خصوصًا الأجيال الجديدة التي تتطلع دائمًا لتجربة

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أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تجعل حياتهم أكثر متعة وتشويقًا".أضاف: "الهاتفين الجديدين اللذين تم إطلاقهما اليوم يمثلان دليلًا فعليًا على جهودنا المتواصلة في فهم احتياجات المستهلكين، وامدادهم بالأجهزة التي تلبي هذه الاحتياجات، من خلال تقديم مزيج مثالي متوازن من الابتكار والتصميم هي الأفضل ضمن فئة الهواتف الاقتصادية".