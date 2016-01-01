الهاتف Realme C11 سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية قريبًا

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الهاتف Realme C11 سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية قريبًا

قامت شركة Realme بإطلاق الهاتف Realme C11 في الهند في وقت سابق من هذا الشهر، والآن يبدو أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي، والبداية ستكون من أوروبا. وعلى ما يبدو، الهاتف Realme C11 سيشق طريقه إلى البلدان الأوروبية قريبًا حيث سيكلف هناك ما بين 100 يورو و120 يورو علمًا أنه سيكون متوفرًا هناك باللونين الأخضر والرمادي.

للتذكير، الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة طويلة وضيقة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم منفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر، في حين يضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجزء الأيمن. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا Realme أن الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

الهاتف Realme C11 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI، ولكنه للآسف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع.

المصدر: موقع الكتروني

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