

OPPO Reno2 : كاميرا خارقة ستخلد أجمل لحظات حياتك OPPO Reno2 : كاميرا خارقة ستخلد أجمل لحظات حياتك

هل تشعرين بالفضول عند رؤية صورة مبهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتمنين نشر صورة مماثلة على حسابك الشخصي بجودة عالية وبلا عيوب؟ هذا ما ستجديه متوفراً مع هاتف OPPO Reno2 الذي يأتي بعدد غير مسبوق من الكاميرات الخارقة والفريدة من نوعها، والتي ستسجل أجمل لحظات حياتك.

فقد اهتمت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بالتركيز على دقة التصوير في هاتفها الجديد، وهو ما جعلها تصممه بـ 4 كاميرات خلفية: الأولى الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 13 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 8 ميجابيكسل، بينما جاءت الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل.



ولعل القوة الرئيسية في كاميرا هاتف OPPO Reno 2 تكمن في قدرتها الخارقة على تصوير كل شيء تقريباً بمنتهى الوضوح، سواء كان قريباً أو بعيداً، متحركاً أو ثابتاً، صباحاً أو مساءً.



فمن خلال خاصية Ultra Dark، سيمنحك Reno2 القدرة على التقاط صوراً شديدة الوضوح والنقاء في الظلام، لتكتشفي سحراً جديداً لليل لم تره عيناكِ من قبل، ولن يفوتك تصوير أي لحظة في سهراتك مع أصدقائك أو عائلتك، كما أن خاصية Ultra Steady ستجعل الفيديوهات التي تصورينها عالية الثبات والجودة، بشكل ينافس فيديوهات المحترفين.

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كما صممت OPPO هاتفها الجديد ليتمكن من تصوير الفيديو بجودة 4K ودقة 2160 بيكسل، بالإضافة إلى جودة FHD بدقة 1080 بيكسل، وهو ما يجعل تصوير لحظاتك المميزة أجمل وأكثر حيوية.لذا ففي المرة القادمة التي ستحضرين فيها حفل عيد ميلاد صديقتك المقربة، أو خلال الحفل المقبل لأطفالك في المدرسة، ستكونين جاهزة لالتقاط أجمل الصور والفيديوهات وبأفضل جودة ممكنة، مع العلم أن كاميرات OPPO Reno 2 تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات والتكبير الرقمي حتى 20 مرة.ولم تنس OPPO بالطبع أهمية الصور السيلفي لتوثيق اللحظات المهمة في حياتك، وهو ما جعلها تزود الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابيكسل، مما سيجعلك تلتقطين أجمل صور السيلفي بوضعية البوكيه، لتثيري بها غيرة صديقاتك على إنستقرام.وتكتمل هذه المميزات الرائعة في هاتف OPPO Reno2 بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة ذاكرة خارجية حتى 256 جيجابايت أخرى، مما يجعله مثاليًا لتحمل ساعات التصوير الطويلة في رحلاتك مع عائلتك.وبالإضافة إلى هذا، فإن هاتف OPPO Reno2 يأتي بشاشة كاملة جودتها FHD ومزودة بطبقة حماية، كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 9.0، ومدمج به مستشعر لبصمات الأصابع، وميكروفون إضافي لعزل الضجيج من حولك.هذا وقد قامت شركة OPPO بالإعلان رسميًا عن Reno2 من خلال عرض ضوئي مبهر أقيم في دبي عند برج خليفة، الذي بدا وكأنه صاروخ انطلق إلى الفضاء الشاسع، كاشفًا من وراءه الهاتف الرائع OPPO Reno2.جدير بالذكر أن هاتف OPPO Reno2 يتوفر بـ 3 ألوان: الأسود والأزرق والوردي، وبأسعار تبدأ من 515 دولار أمريكي.