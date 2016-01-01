

الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO U1 مع المعالج Snapdragon 720G وبطارية بسعة 4500mAh الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO U1 مع المعالج Snapdragon 720G وبطارية بسعة 4500mAh

قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo في الأسبوع الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1x مع المعالج Snapdragon 765G ومع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الصينية اليوم بالكشف عن عضو آخر في التشكيلة يحمل إسم Vivo iQOO U1.



الهاتف Vivo iQOO U1 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.



الهاتف Vivo iQOO U1 الجديد يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة iQOO UI، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

قد يعجبك أيضا... loading...

الهاتف Vivo iQOO U1 سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض، وسيكلف 170 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 200 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وفي حالة إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة 8GB/128GB، فسوف يتوجب عليك دفع 230 دولار أمريكي.