طرحت شركة ابل تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الجديد لأجهزة آيفون وآيباد مع مجموعة من المميزات الجديدة التى تشمل اختيار إيقاف التحميل التلقائى لتحديث التطبيقات، وميزة مفاتيح السيارة الرقمية لدعم فتح وإغلاق السيارة، من بين مجموعة أخرى من المميزات.
وبحسب موقع fonearena الهندى فيأتى تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الثابت ليوفر ميزة المفتاح الرقمي للسيارات، الذى يتيح فتح وإغلاق السيارة، فضلا عن بدء تشغيل بعض السيارات المتوافقة مع هذه الميزة ومنها مجموعة محددة من سيارات BMW عبر هواتف iPhone XR، وiPhone XS أو الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.
كما يوفر إصدار iOS 13.6 وiPadOS 13.6 تحديث جديد لتطبيقي Apple News، وApple News Plus، مع ميزة القصص الصوتية لمستخدمي الولايات المتحدة، كما يمكن للمستخدم الآن اختيار إيقاف تحميل التحديث التلقائي للتطبيقات على هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عند اتصال الأجهزة بشبكات Wi-Fi.
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التعليقات على أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما
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