أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما

صورة الخبر: أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما
أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما

طرحت شركة ابل تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الجديد لأجهزة آيفون وآيباد مع مجموعة من المميزات الجديدة التى تشمل اختيار إيقاف التحميل التلقائى لتحديث التطبيقات، وميزة مفاتيح السيارة الرقمية لدعم فتح وإغلاق السيارة، من بين مجموعة أخرى من المميزات.

وبحسب موقع fonearena الهندى فيأتى تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الثابت ليوفر ميزة المفتاح الرقمي للسيارات، الذى يتيح فتح وإغلاق السيارة، فضلا عن بدء تشغيل بعض السيارات المتوافقة مع هذه الميزة ومنها مجموعة محددة من سيارات BMW عبر هواتف iPhone XR، وiPhone XS أو الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

كما يوفر إصدار iOS 13.6 وiPadOS 13.6 تحديث جديد لتطبيقي Apple News، وApple News Plus، مع ميزة القصص الصوتية لمستخدمي الولايات المتحدة، كما يمكن للمستخدم الآن اختيار إيقاف تحميل التحديث التلقائي للتطبيقات على هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عند اتصال الأجهزة بشبكات Wi-Fi.

كما طرحت أبل أيضا تحديث watchOS 6.2.8 لساعاتها الذكية، والذي يوفر دعم ميزة المفتاح الرقمي عبر ساعة Series 5 الذكية، كما توسع أبل مميزات ECG لتخطيط القلب في ساعات Series 4 أو الإصدارات التالية في كلاً من أسواق البحرين، البرازيل، وجنوب أفريقيا.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97303

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager