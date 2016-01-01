

أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما أبل تطرح تحديثى iOS 13.6 وiPadOS 13.6 لمستخدمى آيفون وآيباد.. اعرف مميزاتهما

طرحت شركة ابل تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الجديد لأجهزة آيفون وآيباد مع مجموعة من المميزات الجديدة التى تشمل اختيار إيقاف التحميل التلقائى لتحديث التطبيقات، وميزة مفاتيح السيارة الرقمية لدعم فتح وإغلاق السيارة، من بين مجموعة أخرى من المميزات.



وبحسب موقع fonearena الهندى فيأتى تحديث iOS 13.6 وiPadOS 13.6 الثابت ليوفر ميزة المفتاح الرقمي للسيارات، الذى يتيح فتح وإغلاق السيارة، فضلا عن بدء تشغيل بعض السيارات المتوافقة مع هذه الميزة ومنها مجموعة محددة من سيارات BMW عبر هواتف iPhone XR، وiPhone XS أو الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.



كما يوفر إصدار iOS 13.6 وiPadOS 13.6 تحديث جديد لتطبيقي Apple News، وApple News Plus، مع ميزة القصص الصوتية لمستخدمي الولايات المتحدة، كما يمكن للمستخدم الآن اختيار إيقاف تحميل التحديث التلقائي للتطبيقات على هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عند اتصال الأجهزة بشبكات Wi-Fi.

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كما طرحت أبل أيضا تحديث watchOS 6.2.8 لساعاتها الذكية، والذي يوفر دعم ميزة المفتاح الرقمي عبر ساعة Series 5 الذكية، كما توسع أبل مميزات ECG لتخطيط القلب في ساعات Series 4 أو الإصدارات التالية في كلاً من أسواق البحرين، البرازيل، وجنوب أفريقيا.