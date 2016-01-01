قالت صحيفة نيكي التجارية، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي.
وأضافت الصحيفة، دون الإشارة إلى أي مصادر أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027، حسبما نقلت عنها "رويترز".
وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.
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التعليقات على بريطانيا تستعين باليابان لبناء شبكاتها للجيل الخامس
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