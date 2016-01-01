

بريطانيا تستعين باليابان لبناء شبكاتها للجيل الخامس بريطانيا تستعين باليابان لبناء شبكاتها للجيل الخامس

قالت صحيفة نيكي التجارية، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي.



وأضافت الصحيفة، دون الإشارة إلى أي مصادر أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027، حسبما نقلت عنها "رويترز".



وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

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وصرح وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي، بأن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لهواوي وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.يشار إلى أن مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قرر في وقت سابق، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35 %، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.