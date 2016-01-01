وسعت شركة سامسونغ عائلة Galaxy بجهاز جديد سعره ينافس هواتف الفئة A التي تنتجها لمحبي الهواتف المتوسطة الفئة.
ويأتي هاتف Galaxy M01s بهياكل أنيقة باللونين الأرزق والرمادي، مصنوعة من البلاستيك والزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، مزودة بشاشات PLS TFT LCD بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها تعادل (1520/720) بيكسل.
ويضمن الأداء الجيد له معالج ، Helio P22 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
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التعليقات على سامسونغ تعلن عن واحد من أرخص هواتفها المنافسة
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