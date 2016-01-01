تعمل شركات الإتصالات في مختلف أنحاء العالم بجهد مضاعف لإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G ودمج إتصال الجيل الخامس في حياتنا اليومية، ويبدو أن بعض هذه الشركات بدأت العمل بالفعل على شبكات الجيل السادس 6G المستقبلية. وعلى ذكر ذلك، أصدرت شركة سامسونج كتابًا أبيض بعنوان ” تجربة الإتصال المبهرة للجميع ” حيث تتصور ما هي المجالات الرئيسية لعملية التطوير وما هي العقبات.
ووفقا لشركة سامسونج، فمن الممكن أن يتم تسويق شبكات الجيل السادس 6G التجارية لأول مرة في أوائل العام 2028، في حين يمكن أن يتم تسويقها على نطاق واسع في العام 2030، وهو ما يعني بعد عشر سنوات من الآن.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية أن كلاً من البشر والآلات سيستخدمون شبكات الجيل السادس 6G، وستجلب تجربة الصور الثلاثية الأبعاد الحية أو ما يُعرف بالهولوجرام الغامرة إلى الأجهزة المحمولة والنسخ الرقمي. وقال رئيس مركز أبحاث الإتصالات المتقدمة في شركة سامسونج، السيد Sunghyun Choi أن فريقه قد أطلق بالفعل البحث والتطوير لتكنولوجيا 6G، وهو ملتزم بقيادة ” توحيد معايير 6G بالتعاون مع الأطراف الأخرى المهتمة بهذه التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية “.
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التعليقات على سامسونج تكشف عن نظرتها لمستقبل 6G، وتتوقع توفر تقنية الهولوجرام لعامة المستخدمين في 2030
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