

Xiaomi تُطلق الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C على الصعيد العالمي Xiaomi تُطلق الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C على الصعيد العالمي

من بين المنتجات التي أعلنت شركة Xiaomi اليوم إطلاقها على الصعيد العالمي، نذكر الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C اللذان سيتم عرضهما للبيع مقابل 119 يورو لنسخة 2GB/32GB من الهاتف Redmi 9C ومقابل 139 يورو لنسخة 3GB/64GB من نفس الهاتف، بينما سيتم عرض الهاتف Redmi 9A للبيع مقابل سعر يبدأ من 99 يورو.



Redmi 9A



شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

بطارية بسعة 5000mAh

نظام Android 10 مع واجهة MIUI 10

Redmi 9Cشاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلويمعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35ذاكرة عشوائية بحجم 2GBذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSDكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسلكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسيةبطارية بسعة 5000mAhمستشعر بصمات الأصابع في الخلفنظام Android 10 مع واجهة MIUI 10







