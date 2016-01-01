Xiaomi تُطلق الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C على الصعيد العالمي

من بين المنتجات التي أعلنت شركة Xiaomi اليوم إطلاقها على الصعيد العالمي، نذكر الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C اللذان سيتم عرضهما للبيع مقابل 119 يورو لنسخة 2GB/32GB من الهاتف Redmi 9C ومقابل 139 يورو لنسخة 3GB/64GB من نفس الهاتف، بينما سيتم عرض الهاتف Redmi 9A للبيع مقابل سعر يبدأ من 99 يورو.
Redmi 9A
شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي
معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25
ذاكرة عشوائية بحجم 2GB
ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل
بطارية بسعة 5000mAh
نظام Android 10 مع واجهة MIUI 10
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