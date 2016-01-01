

احذر معلومات وصورك الشخصية في خطر.. ملايين الأشخاص حول العالم يستخدموا نسخه مزورة من واتساب احذر معلومات وصورك الشخصية في خطر.. ملايين الأشخاص حول العالم يستخدموا نسخه مزورة من واتساب

اتضح أن ملايين الأشخاص في العالم الذين يستخدمون نسخة مزورة من تطبيق المراسلة "واتساب"، وهو ما يعني أنهم فريسة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين وإختراق هواتفهم بشكل كامل وسرقة المعلومات والصور الشخصية الموجودة على الهاتف.



وكشف حساب (WABetaInfo) الشهير على "تويتر" عن حقيقة استخدام ملايين الاشخاص التطبيق المزور الذي يحمل نفس الشكل ويتضمن نفس الخصائص، بما يجعلهم عرضة للاختراق ويجعل محتويات هواتفهم متاحة أمام القراصنة والمخترقين.



ويشير الحساب إلى أن عملية استخدام التطبيق المزور تتم عبر خداع المستخدمين بنسخة معدلة من تطبيق " واتساب" مطورة وتتضمن مزايا أكثر ،ويؤكد الحساب أنَ مخترع هذا التطبيق المزور يمكنهم بسهولة استخدام هذا التطبيق في هجمات إلكترونية أو أعمال قرصنة أو استخدامه في أعمال التنصت على الإنترنت".



وذكر تقرير نشرته صحيفة "الصن" البريطانية إنه "يمكن للقراصنة عبر هذا التطبيق المزور تحرير البرامج الموجودة على الهاتف، كما يمكنهم حتى اعتراض المحادثات ويمكنهم قراءة وتحرير النصوص الخاصة بك".



ويوصي التقرير بـ"استخدام نسخة رسمية ومنظمة دوماً من التطبيق، وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية والخصوصية"، مشيراً الى أنه يتوجب تنزيل أحدث إصدار من "واتساب" من متجر التطبيقات الرسمي.



ويعد تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" العالمية هو الأوسع انتشاراً في العالم ولأكثر استخداماً على الهواتف المحمولة في كل أنحاء العالم.