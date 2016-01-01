

Lenovo تواصل التشويق لهاتف الألعاب المميز Lenovo Legion، وتؤكد قدومه مع شاشة 144Hz Lenovo تواصل التشويق لهاتف الألعاب المميز Lenovo Legion، وتؤكد قدومه مع شاشة 144Hz

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Legion في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري ليكون بذلك الهاتف الأول الموجه لجمهور اللاعبين من شركة Lenovo. ونظرًا إلى أن موعد الإعلان الرسمي بدأ يقترب شيئًا فشيئًا، فليس من الغريب أن الشركة الصينية تواصل حملة التشويق لهذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد شوقت شركة Lenovo اليوم لقدوم الهاتف Lenovo Legion مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz.



في الحقيقة، ليس من المستغرب أن نرى شاشة الهاتف Lenovo Legion تأتي بمعدل تحديث مرتفع، فهذا الأمر سيسمح للجهاز بتوفير تجربة لاعب سلسة جدًا كما هو موضح في الصورة التشويقية أدناه، وبالتالي الحصول على ميزة للتنافس مع الأجهزة المماثلة من الشركات الأخرى والتي تستهدف بدورها جمهور اللاعبين.



وبصرف النظر عن التشويق لشاشة 144Hz، فقد تم كذلك اليوم تسريب مقطع فيديو يستعرض لنا واجهة مستخدم الهاتف Lenovo Legion والتي تحمل إسم LegionOS وتستند على نظام Android 10. وعلاوة على ذلك، فهذا الفيديو يؤكد لنا كذلك قدوم هاتف الألعاب المقبل لشركة Lenovo مع معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB من نوع LPDDR5، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 3.0.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة Lenovo لمحت إلى أنه ستكون هناك نسخة متقدمة من الهاتف Lenovo Legion ستحمل على الأرجح إسم Lenovo Legion Pro تضم 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1. وبصرف النظر عن ذلك، فجميع طرازات الهاتف Lenovo Legion ستدعم كذلك الشحن السريع بقوة 90W، وستضم بطاريات بسعة 5000mAh، فضلا عن مكبرات مزدوجة للصوت.على أي حال، سنتأكد من كل شيء وسنعرف كل صغيرة وكبيرة عن الهاتف Lenovo Legion عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.