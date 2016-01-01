من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Legion في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري ليكون بذلك الهاتف الأول الموجه لجمهور اللاعبين من شركة Lenovo. ونظرًا إلى أن موعد الإعلان الرسمي بدأ يقترب شيئًا فشيئًا، فليس من الغريب أن الشركة الصينية تواصل حملة التشويق لهذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد شوقت شركة Lenovo اليوم لقدوم الهاتف Lenovo Legion مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz.
في الحقيقة، ليس من المستغرب أن نرى شاشة الهاتف Lenovo Legion تأتي بمعدل تحديث مرتفع، فهذا الأمر سيسمح للجهاز بتوفير تجربة لاعب سلسة جدًا كما هو موضح في الصورة التشويقية أدناه، وبالتالي الحصول على ميزة للتنافس مع الأجهزة المماثلة من الشركات الأخرى والتي تستهدف بدورها جمهور اللاعبين.
وبصرف النظر عن التشويق لشاشة 144Hz، فقد تم كذلك اليوم تسريب مقطع فيديو يستعرض لنا واجهة مستخدم الهاتف Lenovo Legion والتي تحمل إسم LegionOS وتستند على نظام Android 10. وعلاوة على ذلك، فهذا الفيديو يؤكد لنا كذلك قدوم هاتف الألعاب المقبل لشركة Lenovo مع معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB من نوع LPDDR5، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 3.0.
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التعليقات على Lenovo تواصل التشويق لهاتف الألعاب المميز Lenovo Legion، وتؤكد قدومه مع شاشة 144Hz
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