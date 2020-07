يُمكن لبعض ملاك iPhone الآن مطالبة شركة آبل بدفع 25 دولارًا لهم يُمكن لبعض ملاك iPhone الآن مطالبة شركة آبل بدفع 25 دولارًا لهم

قبل عدة سنوات، تعرضت شركة آبل لدعوى قضائية جماعية بسبب فضيحة ” البطارية “. في حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد تم إتهام شركة آبل آنذاك بخنق سرعة المعالج في هواتف iPhone القديمة للدفع بالعملاء للترقية إلى طرازات جديدة. الآن يبدو أنه إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحق لك المطالبة بمبلغ 25 دولارًا أمريكيًا من الشركة كجزء من إتفاقية التسوية التي توصلت إليها آبل مع المدعين العامين.



ووفقا للموقع الإلكتروني حيث يمكن للعملاء تقديم طلباتهم، فهو يقول : ” إذا كنت مالكًا أمريكيًا لـ iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone SE يعمل بنظام iOS 10.2.1 أو إصدار أحدث قبل 21 ديسمبر 2017، أو مالك أمريكي لـ iPhone 7 أو iPhone 7 Plus يعمل بنظام iOS 11.2 أو إصدار أحدث قبل 21 ديسمبر 2017، فقد يكون لديك الحق في الحصول على مزايا بموجب تسوية الدعوى الجماعية “.



إذا كنت تريد تقديم طلب، فينبغي عليك القيام بذلك قبل 6 أكتوبر 2020. من المؤكد أن 25 دولارًا تبدو باهتة، ولكننا نتخيل أن التكلفة الإجمالية بالنسبة لشركة آبل ستكوت باهظة جدًا بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سيقدمون طلباتهم للشركة. أيضًا، كما قلنا، ينطبق هذا فقط على أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن العملاء المتأثرين والذين يعيشون في بلدان أخرى، لن يكونوا محظوظين.

كانت آبل قد دافعت عن قرارها في ذلك الوقت من خلال الإدعاء بأنها قررت خنق سرعة المعالج في هواتفها الذكية القديمة لمنعها من إعادة التشغيل عشوائيًا بسبب تدهور صحة البطارية مع مرور الوقت، ولكن عدم التصريح بذلك علنًا كلفها الكثير، بما في ذلك تشويه صورتها أمام عملائها الأوفياء.