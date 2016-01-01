أعلنت شركة Oppo عن إطلاقها هاتفا متطورا وزهيد الثمن، يتوقع أن يكون أحد أبرز منافسي أجهزة هواوي الذكية من الفئة المتوسطة.
ورغم سعره الذي يبلغ 129 دولارا فقط حصل هاتف A12s الجديد على هيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، مزود بشاشة LCD بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1520/720) ميغابيكسل، طورت لتكون رقيقة الحواف لتغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، وفيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا، يعلوه شق صغير لمكبرات الصوت.
كما حصل هذا الهاتف أيضا على معالج ثماني النوى من نوع Helio P35 SoC، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 256 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
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التعليقات على هاتف مميز ورخيص الثمن يتحدى أجهزة هواوي في الأسواق
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