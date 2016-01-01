مازالت معظم دول العالم لم تصلها تقنيات شبكات الاتصالات الجديدة الجيل الخامس، إلا أن أبحاث سامسونج لا تتوقف، وتتوقع أن تحقق سبقاً في إطلاق شبكات الجيل السادس 6G قبل عامين من موعدها المخطط نظرياً، أي في 2028.
مع أن شبكات الجيل الخامس توفر سرعة وموثوقية عالية للغاية تفوق بمراحل ما كانت تقدمه الجيل الرابع، إلا أن الجيل السادس سيكون أفضل بكثير.
تتوقع سامسونج أن تصل سرعة شبكات الجيل السادس في ذروتها إلى 1000 غيغابت في الثانية، أي نحو 50 مرة أكبر من الجيل الخامس، وعلى مستوى المستخدم الواحد فإنه سيتمكن من الحصول على سرعة حتى 1 غيغابت في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سامسونج تتوقع إطلاق شبكات الجيل السادس في 2028
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق