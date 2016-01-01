سامسونج تتوقع إطلاق شبكات الجيل السادس في 2028

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سامسونج تتوقع إطلاق شبكات الجيل السادس في 2028

مازالت معظم دول العالم لم تصلها تقنيات شبكات الاتصالات الجديدة الجيل الخامس، إلا أن أبحاث سامسونج لا تتوقف، وتتوقع أن تحقق سبقاً في إطلاق شبكات الجيل السادس 6G قبل عامين من موعدها المخطط نظرياً، أي في 2028.

مع أن شبكات الجيل الخامس توفر سرعة وموثوقية عالية للغاية تفوق بمراحل ما كانت تقدمه الجيل الرابع، إلا أن الجيل السادس سيكون أفضل بكثير.

تتوقع سامسونج أن تصل سرعة شبكات الجيل السادس في ذروتها إلى 1000 غيغابت في الثانية، أي نحو 50 مرة أكبر من الجيل الخامس، وعلى مستوى المستخدم الواحد فإنه سيتمكن من الحصول على سرعة حتى 1 غيغابت في الثانية.

وتشمل تحسينات الجيل السادس جودة تغطية الأجهزة ضمن نفس المنطقة، حيث أنها ستصبح أفضل 10 مرات لتتصل مع الأجهزة الموجودة في الكيلومتر المربع الواحد.

وعلى مستوى آخر، فإن وقت الاستجابة سيحصل على تحسين كبير ليكون أقل من 100 ميكروثانية، وهو أفضل بنحو 100 مرة مما توفره الجيل الخامس. وأيضاً سيكون أوفر في استهلاك الطاقة بنحو الضعف.

هذه التطورات الكبيرة في أداء شبكات الاتصال ستسمح بتطوير نوع جديد من أجهزة الواقع الممتد وتحوي شاشات تملك 16 مليون بكسل.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات ذات العلاقة في العام القادم وضع المعايير الدولية لتقنية الجيل السادس، على أن يبدأ الاستخدام التجاري لها ووضعها قيد التطبيق في عام 2028، وستنتشر على نطاق واسع دولياً عام 2030.

المصدر: عالم التقنية

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