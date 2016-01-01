

الهاتف Galaxy S20 Lite يظهر على الويب مع المعالج Snapdragon 865 الهاتف Galaxy S20 Lite يظهر على الويب مع المعالج Snapdragon 865

كشفت لنا العديد من الشائعات في الفترة الماضية أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكي جديد يهدف لخلافة الهاتف Galaxy S10 Lite، وهو الهاتف الذي من المفترض أن يصل في شهر أكتوبر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما يُلمح إلى أن موعد إطلاق هذا الهاتف بات قريبًا جدًا.



المعلومات المدرجة في منصة إختبارات الأداء Geekbench تكشف لنا أن الهاتف Galaxy S20 Lite سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 وبواجهة Samsung One UI 2.5. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي SM-G781.



للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Galaxy S20 Lite، وبالتالي نحن نأمل الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز في قادم الأيام والأسابيع.