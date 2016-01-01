Realme تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد قريبًا يضم بطارية بسعة 6000mAh

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Realme تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد قريبًا يضم بطارية بسعة 6000mAh

تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف ذكي جديد مع بطارية ضخمة بسعة 6000mAh في إندونيسيا قريبًا، وتم تأكيد ذلك من قبل مدير التسويق في الشركة الصينية، السيد Palson Yi، من خلال حسابه الرسمي على شبكة إنستاجرام. وجدير بالذكر أن هذا الهاتف سيكون هاتف Realme الأكبر على الإطلاق من حيث سعة البطارية.

للآسف، هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، وهذا يعني أن بقية مواصفات هذا الهاتف لا تزال غامضة في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع.

المصدر: موقع الكترونى

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