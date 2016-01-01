أعربت الولايات المتحدة اليوم ، عن ترحيبها بقرار بريطانيا استبعاد عملاق شركات التكنولوجيا الصينية هواوي من إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة.
ووصف مستشار الآمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين الخطوة البريطانية بأنها تعكس تفاهما دوليا تجاه شركة هواوي بأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي.
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التعليقات على ترحيب أمريكي باستبعاد بريطانيا لهواوي من شبكة الجيل الخامس
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