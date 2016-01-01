

ترحيب أمريكي باستبعاد بريطانيا لهواوي من شبكة الجيل الخامس ترحيب أمريكي باستبعاد بريطانيا لهواوي من شبكة الجيل الخامس

أعربت الولايات المتحدة اليوم ، عن ترحيبها بقرار بريطانيا استبعاد عملاق شركات التكنولوجيا الصينية هواوي من إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة.







ووصف مستشار الآمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين الخطوة البريطانية بأنها تعكس تفاهما دوليا تجاه شركة هواوي بأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي.

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ووفقا لسكاي نيوز، قال أوبراين في تغريدة على موقع تويتر: "نتطلع إلى العمل مع المملكة المتحدة، وكذلك مع العديد من الشركاء والحلفاء لتشجيع التطوير وتعزيز التنوع في شبكة إمداد الجيل الخامس".وكانت قد استبعدت الحكومة البريطانية شركة الاتصالات الصينية عن استخدام معدات هواوي تدريجيا بحلول عام 2027 بسبب المخاوف الأمنية.