

بالصور.. OPPO تطلق شواحن بتكنولوجيا القدرة العالية السلكية واللاسلكية بالصور.. OPPO تطلق شواحن بتكنولوجيا القدرة العالية السلكية واللاسلكية

أعلنت OPPO الأربعاء عن الإطلاق الرسمي لسلسلة الشواحن السريعة المكونة من شاحن 125 واط، والشحن اللاسلكي السريع AirVOOC 65 واط، والشاحن المتنقل متناهي الصغر SuperVOOC mini 50 واط، بالإضافة إلى شاحن سريع صغير 110 واط.







تعد تكنولوجيا الشاحن 125 واط أحدث الطفرات التكنولوجية في عالم صناعة الهواتف المحمولة، ويعمل لوغاريتم التشفير المتقدم ومنظمات التحكم في الحرارة الصارمة على ضمان استخدام آمن وفعال لأداة الشحن السريع.

قال جيف زانج، رئيس علم تكنولوجيا الشحن في OPPO: " الاستخدام المتسارع لتكنولوجيا الجيل الخامس حولالعالم إلى جانب زيادة وتنوع التطبيقات التي تستهلك طاقة عالية بما فيها الألعاب والفيديوهات، يمثلان تحدياً جديداً لعمر بطارية الهاتف المحمول وتجربة المستخدم في الشحن، وتواصل OPPO ريادتها في تطوير الشحن السريع منذ أن أطلقت شاحن VOOC السريع لأول مرة في عام 2014".يتيح الشاحن اللاسلكي السريع AirVOOC 65 واط للمستخدمين شحناً أسرع مقارنةً بالشحن السلكي، أما الشاحن الصغير SuperVOOC mini 50 واط والشاحن السريع الصغير 110واط، فيتم تقديمهما لأول مرة وهما من ابتكارات تكنولوجيا VOOC للشحن السريع OPPO، وكلا الشاحنين يعدان رائدين في مجال تصغير الشواحن عالية القدرة، بفضل خفة وزنهما غير المسبوقة، وتميزهما بالنحافة وسهولة النقل.أضاف: "الآن، نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما اكتسبناه من خبرات وما حققناه من طفرات في تكنولوجيا الشحن ذو القدرة العالية، والشحن اللاسلكي، والشحن متناهي الصغر، كي نوفر للمستخدمين تجربة شحن آمنة وفعالة ومريحة وفائقة السرعة".وفي عصر التواصل الذكي، توفر سلسلة الشواحن متناهية الصغر من OPPO شحن سريع في أي مكان وأي وقت، كما أصبح مفهوم الشحن السريع في لحظات Charge-and-go الآن واقعاً، ويمكن لشاحن واحد أن يشحن عدة أجهزة







