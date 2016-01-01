نشرت جوجل Google، عن طريق الخطأ، صورة هاتفها الذكي المرتقب “بيكسل 4إيه” Pixel 4A، وذلك عبر متجرها الخاص بكندا.
ونُشرت الصورة تحت عنوان “نست واي فاي” Nest WiFi، بينما لم يٌنشر صورة أي من أجهزة “نست” Nest، وتتماشى الصورة المنشورة لهاتف “بيكسل 4إيه” Pixel 4A مع التسريبات التي نشرت عن الهاتف خلال الفترة الماضية، ما يعني أن هاتف جوجل أصبح قريب الصدور للغاية.
وظهر على شاشة الهاتف المنشور في الصورة تاريخ 12 مايو 2020، ما يرجح مع أن جوجل عزمت على الإعلان عن الهاتف خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O، والذي ألغي هذا العام بسبب أزمة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
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التعليقات على جوجل تنشر بالخطأ صورة هاتفها الذكي المنتظر Pixel 4A.. تعرف عليه
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