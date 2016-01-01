جوجل تنشر بالخطأ صورة هاتفها الذكي المنتظر Pixel 4A.. تعرف عليه

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صورة الخبر: جوجل تنشر بالخطأ صورة هاتفها الذكي المنتظر Pixel 4A.. تعرف عليه
جوجل تنشر بالخطأ صورة هاتفها الذكي المنتظر Pixel 4A.. تعرف عليه

نشرت جوجل Google، عن طريق الخطأ، صورة هاتفها الذكي المرتقب “بيكسل 4إيه” Pixel 4A، وذلك عبر متجرها الخاص بكندا.

ونُشرت الصورة تحت عنوان “نست واي فاي” Nest WiFi، بينما لم يٌنشر صورة أي من أجهزة “نست” Nest، وتتماشى الصورة المنشورة لهاتف “بيكسل 4إيه” Pixel 4A مع التسريبات التي نشرت عن الهاتف خلال الفترة الماضية، ما يعني أن هاتف جوجل أصبح قريب الصدور للغاية.

وظهر على شاشة الهاتف المنشور في الصورة تاريخ 12 مايو 2020، ما يرجح مع أن جوجل عزمت على الإعلان عن الهاتف خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O، والذي ألغي هذا العام بسبب أزمة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وظهر الهاتف في صورة المنشورة بلون أسود مطفي، وزر للطاقة باللون الأزرق، مع كاميرا خلفية وحيدة في نظام مربع الشكل، ومنفذ لسماعات الأذن 3,5 مم في أعلى الهاتف، ومستشعر للبصمة في ظهر الهاتف.

وحصل هاتف جوجل بيكسل 4إيه (Google Pixel 4A) على ترخيص هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC في يونيو الماضي، ما يدل أيضا على قرب إطلاق الهاتف.

وأطلقت جوجل نسخة A من هاتفها الذكي “بيكسل 3” Pixel 3 العام الماضي، وينتظر أن تعلن عن هاتف “بيكسل 5” Pixel 5 خلال العام الجاري، غير أنه من المتوقع أن تتخلى جوجل عن إصدار طراز “بيكسل 5 إكس إل” Pixel 5 XL من الهاتف.

المصدر: مشبك

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