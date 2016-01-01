

هواتفريلمي تستعد لإطلاق هاتف ذكي ببطارية 6000 مللي أمبير ساعة هواتفريلمي تستعد لإطلاق هاتف ذكي ببطارية 6000 مللي أمبير ساعة

تستعد شركة ريلمي Realme لإطلاق هاتف ذكي ببطارية 6,000 مللي أمبير ساعة، بحسب ما كشف مدير تسويقها.



وكشف مدير تسويق ريلمي عن الخبر عبر حسابه على موقع إنستاجرام، معلنا عن قرب إصدار الهاتف في إندونيسيا، بينما لم يكشف عن أي مواصفات أخرى حول الهاتف، وإن يتوقع أن تدعم البطارية تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C.



ورصدت معلومات سابقة بالفعل بطارية من ريلمي بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة في قاعدة بيانات TUV Rheinland الألمانية، مع رقم المنتج BLP793.

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يشار إلى أن أعلى بطارية لهاتف أصدرته ريلمي كانت 5,000 مللي أمبير ساعة، والتي صدر بها هاتف “ريلمي 5” Realme 5، كما أعلنت ريلمي عن هاتفها “ريلمي سي11” Realme C11، نهاية يونيو الماضي، والذي يعمل أيضا ببطارية 5,000 مللي أمبير، على الرغم من انتمائه إلى فئة الهواتف المنخفضة، حيث لا يتجاوز سعره 100 دولار أمريكي (حوالي 1,600 جنيها مصريا).