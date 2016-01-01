هواتفريلمي تستعد لإطلاق هاتف ذكي ببطارية 6000 مللي أمبير ساعة

تستعد شركة ريلمي Realme لإطلاق هاتف ذكي ببطارية 6,000 مللي أمبير ساعة، بحسب ما كشف مدير تسويقها.
وكشف مدير تسويق ريلمي عن الخبر عبر حسابه على موقع إنستاجرام، معلنا عن قرب إصدار الهاتف في إندونيسيا، بينما لم يكشف عن أي مواصفات أخرى حول الهاتف، وإن يتوقع أن تدعم البطارية تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C.
ورصدت معلومات سابقة بالفعل بطارية من ريلمي بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة في قاعدة بيانات TUV Rheinland الألمانية، مع رقم المنتج BLP793.
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