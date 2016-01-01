إدعت عدة مصادر أن شركة OnePlus ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سماعتها اللاسلكية الحقيقية للأذن الأولى في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 21 يوليو والذي ستُعلن فيه عن الهاتف OnePlus Nord، ولقد إتضح الآن أن تلك المصادر كانت على حق. أكدت الشركة رسميًا أن سماعات OnePlus Buds ستصل إلى جانب الهاتف OnePlus Nord.
يُشاع أن سماعات الأذن OnePlus Buds القادمة من شركة OnePlus ستأتي باللونين الأسود والأبيض وبمظهر يشبه مظهر سماعات OnePlus Bullets Series. يتوقع البعض أن تدعم هذه السماعات تقنية إلغاء الضوضاء، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الراهن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على ما يبدو أنه جزء من صورة رسمية للهاتف OnePlus Nord باللون الرمادي. تكشف لنا الصورة كذلك عن خطط OnePlus لإهداء أول عشرة أجهزة لبعض المعجبين المحظوظين، ولكن نظرًا لأن هذا ليس رسميًا بعد، فلم يتم تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن حتى الآن.
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التعليقات على OnePlus تؤكد رسميًا قدوم سماعات OnePlus Buds إلى جانب الهاتف OnePlus Nord
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