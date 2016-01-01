

تعرف على تسريبات سلسلة اوبو Reno 4 القادمة مع تسريبات سامسونج Note 20 ! تعرف على تسريبات سلسلة اوبو Reno 4 القادمة مع تسريبات سامسونج Note 20 !

مؤخرًا قامت شركة اوبو في مصر بإطلاق سلسلة Reno 3 والتي أثارت جدل كبير بسبب مواصفاتها وقيمتها السيئة مُقابل السعر، حيث جاء هذا الجيل بمواصفات أسوأ من الجيل السابق على غير المُعتاد والمنطقي، وقبل الإعلان عن السلسلة بأيام رأينا صور من احد المتاجر في الخارج بها بوسترات وصور لسلسلة Reno 4 الجديده، وبالفعل ظهرت الكثير من التسريبات والمواصفات الخاصة بسلسلة Reno 4 الجديده.



تسريبات سلسلة Oppo Reno 4

تتكون سلسلة رينو 4 الجديده من هاتفين وهم Reno 4 و Reno 4 Pro، وتأتي الهواتف بتصميم زُجاجي من الأمام والخلف مع فريم الومنيوم، كما نجد طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل السادس على الشاشة والضهر، والشاشات تأتي AMOLED.



ويأتي رينو 4 العادي بشاشة 6.43 بوصة وتأتي الشاشة مع ثُقب للكاميرا السيلفي وإنحناءات بسيطه 2D وبدقة FHD+، اما رينو 4 برو يأتي بشاشة 6.55 بوصة مع كاميرا سيلفي في ثُقب مُزدوج وبمعدل تحديث 90 هيرتز.

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يأتي الهاتفين بمعالج كوالكوم Snapdragon 765G الداعم لشبكات الجيل الخامس والذي رأيناه في Mi 10 Lite، وتبدأ مساحات التخزين من 128 جيجا مع 8 جيجا رام في الهاتفين وحتى 256 جيجا مع 12 جيجا رام في النسخة البرو والذاكره من نوع UFS 3.0، والبطاريات ايضًا تأتي واحده بحجم 4000 مللي امبير مع شحن فائق السرعة بقوة 60 وات.الهواتف ستأتي مع كاميرا خلفيه رُباعيه، وستكون الكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 في الهاتفين وفي النسخة البرو ستتميز العدسة بمثبت بصري، وسيأتي الرينو 4 العادي مع كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الأخيره ستكون 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.اما بالنسبة للكاميرات الثانويه في Reno 4 Pro فستكون 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Telephoto لعمل زوم 2x بدون فُقدان تفاصيل، والأخيره بدقة 12 ميجا بيكسل وهي مُخصصة للتصوير العريض Ultra Wide، والكاميرات الخاصة بالنسخة العاديه والبرو تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم لمثبت بصري.الكاميرا السيلفي في الهاتفين تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم للـHDR ولتصوير فيديوهات بجودة تصل الى 1080p@30fps، اما النسخة البرو فنجد كاميرا سيلفي إضافيه ليس لها اي اهمية حيث تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.Oppo Reno 4 Proستقوم شركة اوبو بالإعلان بشكل رسمي عن هذه السلسلة يوم الجمعة 5 يونيو 2020 القادم، بعد يومين من الأن، وسنقوم بتغطيه الإعلان الرسمي عن الهواتف على موقع موبيزل في قسم اخبار الموبايلات.إنتشرت تسريبات هواتف سامسونج القادمه من سلسلة النوت بشكل كبير، حيث رأينا تسريبات Note 20 و Note 20 Plus مع إقتراب موعد إطلاقهم فنحصل على معلومات وتسريبات مؤكده بشكل اكبر، والأن رأينا الكثير من التسريبات والتي سأنقلها لكم في هذه المقاله !تسريبات سلسلة Note 20سيأتي Note 20 Plus مع أربع كاميرات خلفيه، الأولى منهم بدقة 108 ميجا بيكسل بمستشعر Samsung Bright HM1 الموجود في الذي رأيناه في S20 Ultra، الكاميرا التانيه هي Periscope بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ISOCELL Slim 3M5 من سامسونج ايضًا، وتدعم عمل زوم يصل الى 50x بعد ان كان 100x في S20 ultra.ويأتي ايضًا مع عدسة Ultra Wide للتصوير الواسع بمستشعر من سامسونج ايضًا وهو ISOCELL Fast 2L3، وتم استبدال عدسة Tof ب ليزر اوتوفوكاس.ستأتي هواتف سلسلة Note 20 الجديده مع دعم لمستشعر البصمة الجديد من الكوالكوم وهو Qualcomm 3D Sonic Max، ويسمح هذا المستشعر بتغطية مساحة اكبر لمستشعر البصمة في الشاشة.وستأتي الهواتف مع معالج Snapdragon 865 المعروف او معالج Exynos 992 الجديد والذي إطلقته سامسونج بمعمارية 5 نانو ميتر لأول مره مع معالج رسومي Mali-G78 GPU، وستأتي الهواتف ايضًا مع 16 جيجا رام في أعلى النسخ، وستأتي الشاشة سوبر اموليد كامله بثقب في أعلى المنتصف ودعم لمعدل تحديث 120 هيرتز وكثافة البيكسلات ستكون 497 بيكسل لكل انش.بالنسبة لشاشة Note 20+ فستكون بحجم 6.87 بوصة ودقتها QHD+ بينما Note 20 العادي فسيكون بشاشة بحجم 6.42 بوصة بدقة FHD+، وسيأتي Note 20+ مع بطارية بحجم 4500 مللي امبير اما نوت 20 العادي ستكون بطاريته 4300 مللي امبير فقط.ستقوم شركة سامسونج في الخارج بالإعلان عن السلسلة بالكامل بشكل رسمي في شهر اغسطس 2020 القادم.