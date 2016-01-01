

هواتف Samsung Galaxy A51 وA71 تتلقى تحديثات جديدة من كاميرا هواتف S20 الرائدة هواتف Samsung Galaxy A51 وA71 تتلقى تحديثات جديدة من كاميرا هواتف S20 الرائدة

خبر سار تحمله Samsung لكل مالكي هواتف Samsung Galaxy A51 وSamsung Galaxy A71 وخاصة هؤلاء المهتمون باستخدام كاميرات الهواتف الذكية في التصوير، وبالتحديد هؤلاء الذين يريدون التمتع بخصائص لا توفرها سوى كاميرات الهواتف الرائدة.

فطبقًا لتقارير نقلًا عن عملاق كوريا الجنوبية، وفرت الشركة في تحديثها الأخير لهواتف Samsung Galaxy A51 وSamsung Galaxy A71 مجموعة من الخصائص والمميزات الجديدة على مجموعة من التطبيقات مسبقة التثبيت على واجهة مستخدم One UI 2، وأبرزها تلك المميزات التي سيحظى بها تطبيق الكاميرا والمأخوذة من مجموعة الهواتف الرائدة Samsung Galaxy S20.

هواتف Samsung Galaxy A51 وA71 تتلقى تحديثات جديدة من كاميرا هواتف S20 الرائدة

من بين المميزات البارزة الخاصة بتطبيق الكاميرا والتي ستتمتع بها هواتف A51 وA71 بعد التحديث الجديد، خاصية Pro Camera أو الكاميرا الاحترافية والمأخوذة من مجموعة هواتف Samsung Galaxy S20، وهي الخاصية التي تتيح التحكم في مجموعة من الإعدادات اليدوية للكاميرا مثل سرعة التقاط الصورة Shutter Speed والتعديل اليدوي على التركيز وغيرها، وهو ما يتيح للمستخدم المزيد من التحكم في إمكانيات الكاميرا بطريقة لم تكن توفرها سامسونج في هذه الهواتف من قبل، على الرغم من أن عدد من الشركات توفر بالفعل أوضاع التحكم اليدوي في هواتفها المتوسطة بمختلف فئاتها مثل Xiaomi التي وفرت هذا الوضع في هواتف مثل Xiaomi Mi 9T وRedmi Note 8 على سبيل المثال.

يوفر التحديث الجديد لتطبيق الكاميرا في الهاتفين أيضًا وضع Single Take والذي يقوم بالتقاط الصور الثابتة باستخدام الفلاتر مع تصوير الفيديو في الوقت نفسه، وهو وضع لم تكن تتمتع به سوى أحدث هواتف سامسونج الرائدة، كما سيتوافر أيضًا في التحديث أوضاع أخرى مختلفة مثل Night Hyperlapse وMy Filters.

هواتف Samsung Galaxy A51 وA71 تتلقى تحديثات جديدة من كاميرا هواتف S20 الرائدة

ويعد هذا التحديث خطوة مهمة لسامسونج على مستوى البرمجيات يتوافق مع خطوات أخرى اتخذتها بالفعل على مستوى مكونات الهواتف ذاتها، حيث تسعى الشركة لاقتباس بعض المواصفات الرائدة على المستويين البرمجي والفعلي لوضعها في الهواتف متوسطة الفئة لزيادة قيمتها التنافسية ولمساعدتها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستحواذ على السوق في مواجهة الشركات الأخرى.

جدير بالذكر أن المكونات الفعلية لكاميرات هاتف Samsung Galaxy A51 وSamsung Galaxy A71 تختلف بشكل كبير عن مجموعة هواتف Samsung Galaxy S20، فهاتف Samsung Galaxy A51 يعتمد على كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل مدعومة بعدسة بالغة العرض بدقة 12 ميجا بيكسل بالإضافة إلى عدستين بدقة 5 ميجا بيكسل، إحداهما خاصة باستشعار عمق الصورة والثانية خاصة بالتقاط صور الماكرو، أما هاتف Samsung Galaxy A71 فيختلف عن أخيه من حيث العدسة الرئيسية فقط والتي تبلغ دقتها 64 ميجا بيكسل، بينما هواتف S20 تعتمد على نظام تصوير خلفي أكثر تطورًا وتعقيدًا.

هواتف Samsung Galaxy A51 وA71 تتلقى تحديثات جديدة من كاميرا هواتف S20 الرائدة

بالإضافة إلى الخصائص الجديدة التي سيحظى بها تطبيق الكاميرا في هاتفي Samsung galaxy A51 وSamsung galaxy A71، تحظى بعض التطبيقات الأخرى بمجموعة مختلفة من المميزات أيضًا، مثل خاصية Music Share والموجهة لعشاق الموسيقى وتبادل المقطوعات والأغاني، وهي خاصية تسمح بمشاركة الأغاني بسلاسة بين عدة هواتف وبين عدة أجهزة داعمة لتقنية بلوتوث.

يحظى تطبيق لوحة المفاتيح Samsung Keyboard أيضا بنصيبه من الخصائص الجديدة، وهي خصائص تتعلق بزيادة معدلات ذكاء التطبيق من حيث التوقع الأفضل للكلمات والجمل، كما تمت إضافة عناصر تحكم جديدة مثل السحب بإصبعين لمحو الحروف والكلمات، بالإضافة إلى وضع شريط جديد خاص بالترجمة.

وأشارت التقارير نقلًا عن الشركة الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن يتلقى هاتفي Samsung Galaxy A51 وSamsung Galaxy A71 التحديثات الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن كنت ممن يمتلكون أي من الهاتفين، كن على استعداد لتلقى تلك التحديثات قريبًا.