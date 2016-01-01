

أيهما أفضل Oppo Reno3 أم Vivo V19 أيهما أفضل Oppo Reno3 أم Vivo V19

شركة Oppo هي شركة صينية معروفة إلى حد ما في مجال الهواتف المحمولة ولها الكثير من سلاسل الهواتف المعروفة والناجحة في الشرق العالم والشرق الأوسط ، ولها إبداعات كثيرة حيث أنها أطلقت هاتف Oppo Reno والذي جاء بكاميرا لفية تعمل عن طريق موتور يصعد من الخلف وكان الهاتف بأكثر نسبة استحواذ للشاشة الهاتف والكثير من النجاحات ، وظهرت مؤخراً شركة صاعده في السوق المصري بسرعة الصاروخ وهي شركة Vivo ، فتعمل بكل قوة على تحقيق المعادلة الصعبة وهي القيمة مقابل السعر ، ففي هذا المقال سوف نقارن بين أخر هاتفين أطلقتهم الشركة ، وهما Oppo Reno3 و Vivo V19 ، تابعوا معنا.

المواصفات :

أولاً التصميم .



يأتي هاتف Oppo Reno3 بتصميم بلاستيكي لامع يعطي إنعكاسات ضوئية مميزة ويوحي لك بأنه زجاج ، كما يزن الهاتف 170 جرام ويدعم المداخل 3.5 ملي ومنفذ type-C ويأتي الهاتف بالألوان الأسود والأزرق ، يأتي هاتف Vivo V19 بتصميم مصنوع من البلاستيك بالكامل ولكنه يعطي إنعكاسات ضوئية جذابة ويشعرك لوهلة أنه زجاج ، ولكن للأسف التصميم بلاستيكي ، ويزن الهاتف حوالي 186.5 جرام وبه مدخل 3.5 ملي لسماعات الأذن و مدخل للشحن من نوع USB Type-C ، يأتي الهاتف باللونين الأسود والفضي ، في نقطة التصميم تعتبر هي اختيار شخصي فلا يوجد أفضلية .

ثانياً الشاشة .

تأتي شاشة Oppo Reno3 فتأتي بشاشة تحتوي على نوتش قطرة المياه ، وتأتي الشاشة من نوع AMOLED وتأتي بدقة 1080×2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل إنش ، أما عن هاتف Vivo V19 فيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.44 بوصة وبدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش ، وتدعم الشاشة خاصية HDR10 ، ففي نقطة الشاشة يتفوق هاتف Vivo V19 ولكن بفرق غير ملحوظ من قبل المستخدم العادي لأن كلاهم مميز جداً ويؤديان أداء ممتاز ولكن الأفضلية لـ Vivo V19 .

ثالثاً العتاد الداخلي والأداء .

يأتي هاتف Reno3 يأتي بمعالج من نوع Mediatek MT6779 Helio P90 ثماني النواة بمعيارية 12 نانومتر ، مع معالج رسومي من نوع PowerVR GM9446 ، أما عن الرامات والتخزين فيأتي الهاتف برامات بسعة 8 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت تخزين ، وهي قابلة للزيادة نتيجة دعم الهاتف منفذ كارت ميموري خارجي ، ويأتي الجهاز بأندرويد 10 مع واجهة ColorOS 7 ، يأتي هاتف Vivo V19 بمعالج من إنتاج شركة Snapdragon الشهيرة ، حيث جاء بمعالج Snapdragon 712 ثماني النواة بمعيارية 10 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي Adrino 616 ، أما عن الرامات فيأتي Vivo V19 برامات بسعة 8 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت قابلة للزيادة ، حيث يدعم الهاتف منفذ كارت ميموري خارجي ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف مع نظام أندرويد 10 مع واجهة مستخدم من إنتاج Vivo وهي Funtouch 10.0 ، ومن حيث الأداء يتفوق هاتف Vivo V19 ، وذلك بفضل تفوق المعالج الخاص به على معالج Oppo Reno3 .



رابعاً الكاميرا الخلفية .

يأتي هاتف Reno3 يأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتقريب أو الزوم حتى 5X هايبرد و 20X ديجتال والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الأبيض والأسود مع فلاش من نوع ليد فلاش وتدعم الكاميرات الخلفية التصوير الـ Ultra Dark Mode للتصوير في الإضاءة الخافتة ، كما يأتي هاتف Vivo V19 بكاميرا خلفية رُباعية وتأتي الأساسية منهم بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل ، قد تكون الافضلية في الكاميرا الخلفية لهاتف Oppo Reno3 .

خامساً الكاميرا الأمامية.

يأتي هاتف Reno3 بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ، أما عن Vivo V19 فياتي بكاميرا أمامية مزدوجة حيث تأتي الأساسية منهم بدقة 32 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.5 ، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بايت بفتحة عدسة f/2.3 وهي كاميرا ألترا وايد ، ففي نقطة السيلفي يتفوق Vivo V19 .

سادساً البطارية .

يأتي هاتف Reno3 ببطارية بسعة 4025 ملي امبير ويدعم شحن سريع حتى 30 واط ، أما Vivo V19 يأتي ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير ، وتعد هذه نقطة من نقاط القوى الموجودة في الجهاز ، ويدعم الشحن السريع حتى 33 واط ، حيث يتم شحن 54% من البطارية في زمن قدره 30 دقيقة .

وأخيراً السعر.

سعر هاتف Oppo Reno3 في السوق المصري يبدأ من 5695 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

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سعر هاتف Vivo V19 في السوق المصري يبدأ من 6299 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.