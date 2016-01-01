OPPO تطلق «OPPO A92» لمساعدة المدونين فى إنتاج محتوى الفيديو

أطلقت شركة OPPO الهاتف الجديد OPPO A92 من سلسلة A Series فى مصر، ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت + ذاكرة ١٢٨ جيجابايت وبطارية سعة ٥٠٠٠ مللى أمبير، مع شحن سريع ١٨ واط، والذى يتيح للهاتف سهولة البقاء فى وضع التشغيل طوال اليوم، كذلك فإنه يدعم الشحن العكسى ليتيح لك إمكانية شحن هاتف آخر.
تُضاف إلى ذلك شاشة ٦.٥ بوصة بتكنولوجيا Neo-Display ودقة ١٠٨٠ بيكسل، بتكنولوجيا Neo-Display وكاميرا رباعية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بدقة ٤٨ ميجابيكسل. مع كاميرا أمامية مدمجة، يأتى الهاتف بنسبة فائقة للشاشة إلى جسم الهاتف ٩٠.٥٪، وحواف بسمك ١.٧٣ مم فقط على اليمين واليسار. وبمعالج Qualcomm 665، فإن هاتف OPPO A92 مُعزَّز بخصائص مُحدَّثة لتقليل استهلاك الطاقة.
وفى ذات الوقت، تقوم تكنولوجيا Hyper Boost بتحسين أداء الهاتف على مستوى نظام التشغيل، وسوف يختبر المستخدمون تجربة ألعاب سلسة، مع معدل عرض ذكى للقطات.
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