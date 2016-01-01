بدأت شركة أبل طرح أول إصدار تجريبى عام من نظامى iOS 14 وiPadOS 14، حيث يقدم الإصدار التجريبى العام الأول لمحة عن جميع الميزات الجديدة التى ستأتى إلى أيفون وiPod touch وiPad، إذ إن الإصدار الجديد من iOS متوافق مع أيفون وiPod touch وiPad الذى يعمل على iOS 13 وiPadOS 13.
مميزات الإصدار التجريبى العام من iOS 14
وبحسب موقع toi الهندى فيوفر الإصدار التجريبى العام الأول من iOS 14 واجهة مستخدم معاد تصميمها تحتوى على طريقة عرض مكتبة التطبيقات التى تجمع عدة تطبيقات على واحد وعرضها على شاشة واحدة، مع أول إصدار تجريبى، سيحصل المستخدمون أيضًا على دعم لإضافة أدوات إلى صفحات الشاشة الرئيسية التى عرضتها الشركة فى وقت إطلاق iOS 14.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مجموعة ذكية من الأدوات التى تستخدم جهازًا على الجهاز خوارزمية لسطح الحاجيات على أساس الوقت والنشاط والموقع، وقد قامت الشركة أيضًا بتحسين ميزات الخصوصية كما جلب التحديث إصدارات جديدة من خرائط أبل ومتصفح Safari.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أبل تطرح الإصدار التجريبي لـiOS 14 وiPadOS 14..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق