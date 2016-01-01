

أبل تطرح الإصدار التجريبي لـiOS 14 وiPadOS 14.. أبل تطرح الإصدار التجريبي لـiOS 14 وiPadOS 14..

بدأت شركة أبل طرح أول إصدار تجريبى عام من نظامى iOS 14 وiPadOS 14، حيث يقدم الإصدار التجريبى العام الأول لمحة عن جميع الميزات الجديدة التى ستأتى إلى أيفون وiPod touch وiPad، إذ إن الإصدار الجديد من iOS متوافق مع أيفون وiPod touch وiPad الذى يعمل على iOS 13 وiPadOS 13.



مميزات الإصدار التجريبى العام من iOS 14

وبحسب موقع toi الهندى فيوفر الإصدار التجريبى العام الأول من iOS 14 واجهة مستخدم معاد تصميمها تحتوى على طريقة عرض مكتبة التطبيقات التى تجمع عدة تطبيقات على واحد وعرضها على شاشة واحدة، مع أول إصدار تجريبى، سيحصل المستخدمون أيضًا على دعم لإضافة أدوات إلى صفحات الشاشة الرئيسية التى عرضتها الشركة فى وقت إطلاق iOS 14.



وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مجموعة ذكية من الأدوات التى تستخدم جهازًا على الجهاز خوارزمية لسطح الحاجيات على أساس الوقت والنشاط والموقع، وقد قامت الشركة أيضًا بتحسين ميزات الخصوصية كما جلب التحديث إصدارات جديدة من خرائط أبل ومتصفح Safari.

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ويوفر الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS أيضًا تحديث Siri المتوافق مع التصميم الجديد، ومع الإصدار الجديد سيحصل مستخدمو iOS أيضًا على دعم صورة داخل صورة (PiP)، وبالإضافة إلى ذلك سيحصل المستخدمون أيضًا على خيارات Memoji جديدة تتضمن رأسًا جديدًا وتسريحات شعر جديدة والمزيد.ميزات الإصدار التجريبى من iPadOS 14:يوفر الإصدار التجريبى العام الأول من iPadOS 14 أدوات وأشرطة جانبية للتطبيقات وميزات أبل Pencil الجديدة ودعم ARKit 4، كما أنه متوافق مع Siri وFaceTime.كيفية تنزيل الإصدار التجريبى العام الأول من نظام التشغيل iOS 14 وiPadOS 14:لتنزيل الإصدار التجريبى العام الأول سيتعين على مستخدمى الإصدار التجريبى العام التسجيل فى برنامج أبل Beta Software باستخدام معرف أبل الخاص بهم، ويمكن للمستخدمين أيضًا قراءة قسم الأسئلة الشائعة المتاح على موقع الويب لاستفساراتهم. بمجرد تسجيلك فى البرنامج، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وبدء تنزيل التحديث، لكن قبل تنزيل التحديث، تأكد من أن جهازك يحتوى على بطارية بنسبة 50٪.