

تعرف على هاتف Motorola الاقتصادي الجديد Motorola Moto E 2020 تعرف على هاتف Motorola الاقتصادي الجديد Motorola Moto E 2020

بعد مرور 6 سنوات تقريبًا على ظهوره الأول، اعادت Motorola إحياء هاتف Motorola Moto E بحلة جديدة باسم Motorola Moto E 2020 بتصميم عصري ومواصفات اقتصادية نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

تعرف على هاتف Motorola Moto E 2020

يأتي هاتف Motorola Moto E 2020 الجديد بأبعاد تبلغ 8.7 مم للسمك و76.6 مم للعرض و159.8 مم للطول، أما وزنه فيبلغ 185 جرام، ورغم وزنه الثقيل نسبيًا مقارنة بمختلف الهواتف الاقتصادية الأخرى فإن الهاتف يعتمد علي هيكل وظهر من البلاستيك بزجاج أمامي، ويمتاز الهاتف بأنه مطلي بطلاء مقاوم للمياه وهو ما يميزه عن الهواتف الاقتصادية الأخرى، ولكن على عكس مختلف الهواتف الحالية يدعم الهاتف شريحة اتصال واحدة فقط.

يعتمد الهاتف الجديد من موتورلا على شاشة IPS LCD بقطر 6.2 بوصة بمعدل 19:9 وتعتمد الشاشة على تصميم شق قطرة المياه وهو تصميم عصري بالطبع مقرنة بتصميم الإصدار الأول الكلاسيكي، إلا أنه رغم التصميم الجديد فإن الحواف المحيطة بالشاشة سميكة للغاية من كافة الجوانب وخاصة الجانب السفلي السميك بشكل واضح دون مبرر، وهو ما أثر على نسبة استحواذ الشاشة على المساحة الامامية للهاتف لتبلغ 78.4 بالمائة وهي نسبة أقل من أي هاتف اقتصادي أخر مثل Redmi 8A وRealme C3 وغيرها.

تعرف على هاتف Motorola الاقتصادي الجديد Motorola Moto E 2020

اما جودة عرض الشاشة فهي المعتادة في فئة الهواتف الاقتصادية، وهي جودة HD بدقة 1520 × 720 بيكسل بكثافة 271 بيكسل لكل بوصة، والشاشة لا تتمتع بأية تقنيات زائدة، كما لا تتمتع بأي طبقة حماية من أي من أنواع الزجاج المقوى سواء كورنينج جوريلا جلاس أو غيرها.

في شق قطرة المياه أعلى الشاشة تقع الكاميرا الأمامية والتي تبلغ دقتها 5 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0 بحجم بيكسل يبلغ 1.12 ميكروميتر، والكاميرا مدعومة بتقنية HDR ويمكنها تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا الخلفية فتقع على يسار ظهر الهاتف بترتيب رأسي بعدسة منفصلة وعدسة في إطار واحد مع إضاءة فلاش ليد الفردية، وهو الإطار الموازي لماسح البصمة الذي يتضمن علامة Motorola التجارية المعتادة.

تتكون الكاميرا الخلفية من عدستين، العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0 بحجم مستشعر يبلغ 1/3.1 بوصة وبحجم بيكسل يبلغ 1.12 ميكروميتر وهي مدعومة بتقنية التركيز التلقائي PDAF، أما العدسة الثنية فخاصية باستشعار عمق الصورة لإنتاج تأثير العزل وتبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2 والكاميرا الخلفية مدعومة بتقنية HDR ويمكنها تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدلات 30 إطار في الثانية و60 إطار في الثانية.

تعرف على هاتف Motorola الاقتصادي الجديد Motorola Moto E 2020

يعتمد هاتف Motorola Moto E 2020 داخليًا على المعالج المركزي كوالكوم سنابدراجون 632 بمعمارية 14 نانوميتر والمكون من أربع شرائح Kryo 250 Gold بسرعة 1.8 جيجا هيرتز ومن أربع شرائح Kryo 250 Silver بسرعة 1.8 جيجا هيرتز ومدمج به معالج الرسوميات Adreno 506، وقد ظهر هذا المعالج الاقتصادي سابقًا في هواتف مثل Motorola Moto G7 وHonor 8C وبعض الهواتف الاقتصادية الأخرى.

يصدر الهاتف بإصدار واحد فقط بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت رام وبذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، ويقبل الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية فئة microSDXC عبر منفذ مستقل، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10، ويدعم الهاتف تقنية بلوتوث إصدار 4.2 القديمة، أما مستشعراته فتتضمن التسارع والتقارب والدوران.

يعتمد الهاتف على بطارية غير قابلة للإزالة تبلغ سعتها 3550 ميللي أمبير في الساعة لا تدعم تقنية الشحن السريع ويتم شحنها عبر منفذ microUSB 2.0، وكما يتضح فإن البطارية أقل من المعدل المتوسط للبطاريات حاليًا حتى في الهواتف الاقتصادية التي تبلغ سعة بطارياتها في المتوسط 4000 ميللي أمبير في الساعة وتصل حتى 5000 ميللي أمبير في الساعة أحيانًا كما في هاتف مثل Redmi 9A.

تجميع مواصفات هاتف Motorola Moto E 2020

تعرف على هاتف Motorola الاقتصادي الجديد Motorola Moto E 2020

• أبعاد الهاتف: 8.7 × 76.6 × 159.8 مم

• وزن الهاتف: 185 جرام

• البناء والصناعة: هيكل وظهر من البلاستيك بزجاج أمامي

• شرائح الاتصال: أحادي الشريحة

• حماية الهاتف: طلاء مقاوم للمياه

• نوع الشاشة: IPS LCD

• مواصفات الشاشة: شاشة بتصميم شق قطرة المياه يبلغ قطرها 6.2 بوصة بمعدل 19:9 تستحوذ على نسبة تبلغ حوالي 78.4 بالمائة من مساحة الهاتف الامامية

• دقة عرض الشاشة: 1520 × 720 بيكسل بكثافة 271 بيكسل لكل بوصة

• المعالج المركزي: معالج كوالكوم سنابدراجون 532 بمعمارية 14 نانوميتر والمكون من أربع شرائح Kryo 250 Gold بسرعة 1.8 جيجا هيرتز ومن أربع شرائح Kryo 250 Silver بسرعة 1.8 جيجا هيرتز

• معالج الرسوميات: Adreno 506

• إصدارات الذاكرة العشوائية والداخلية: إصدار بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت رام باكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت

• بطاقات الذاكرة الخارجية: مدعومة من فئة microSDXC عبر منفذ مستقل

• نظام التشغيل: اندرويد 10

• الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة العدسات مكونة من عدسة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0 مدعومة بتقنية التركيز التلقائي PDAF بالإضافة إلى عدسة خاصة باستشعار عمق الصورة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2

• تقنيات الكاميرا الخلفية: تقنية HDR – وضع بانوراما

• تصوير فيديو الكاميرا الخلفية: جودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية و60 إطار في الثانية

• إضاءة فلاش الكاميرا الخلفية: ليد فردي

• الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0

• تقنيات الكاميرا الأمامية: تقنية HDR

• جودة تصوير فيديو الكاميرا الأمامية: جودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية

• منفذ 3.5 مم: متوفر

• إصدار بلوتوث: بلوتوث 4.2

• منفذ الشحن ونقل البيانات: microUSB

• ماسح البصمة: خلفي

• المستشعرات: التسارع – التقارب – البوصلة

• البطارية: غير قابلة للإزالة سعة 3550 ميللي أمبير في الساعة

إتاحة وسعر هاتف Motorola Moto E 2020

يصدر الهاتف باللون الأزرق فقط وتبدأ إتاحته في الأسواق العالمية بداية من يوم العاشر من يوليو الجاري بسعر يبلغ حوالي 150 دولار أمريكي، وهو سعر مبالغ فيه بالنظر إلى العديد من الهواتف الاقتصادية التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية مثل Realme C11 الذي يصدر بسعر أقل من 100 دولار.

حتى هذه اللحظة لا توجد أية تقارير حول ما إن كان سيتم طرح الهاتف في الأسواق المصرية أم لا، وفي حالة طرحه في الأسواق المصرية ستتمكنون من معرفة سعر هاتف Motorola Moto E 2020 والمقارنة بين أفضل عروض أسعاره في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

ملحوظة:

• نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.

• أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.