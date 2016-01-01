

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G المقبل تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G المقبل

تستعد Samsung للكشف قريبًا عن إصدار جديد من هاتفها القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip وهو الإصدار الداعم لتقنية 5G والذي تقرر الكشف عنه خلال فعاليات الكشف عن مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note20 الجديدة والمقرر الكشف عنها في الخامس من أغسطس المقبل.

حتى هذه اللحظة ظهرت العديد من التفاصيل الخاصة بهاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G بعد العديد من التسريبات أبرزها ظهور الهاتف على تراخيص TENAA والتي كشفت عن ان تصميم الهاتف لن يختلف على الإطلاق، وأنه سيكون هناك فقط بعض الاختلافات الطفيفة بين الهاتفين على مستوى المواصفات.

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G المقبل

تسريبات مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 5G

طبقًا للمواصفات التي تم تسريبها بعد تسريب تسجيل الهاتف على تراخيص TENAA التي تشير إلى طرح الهاتف في الأسواق الصينية، سيعتمد إصدار 5G من هاتف Samsung Galaxy Z Flip على شاشة داخلية قابلة للطي من نوع AMOLED بقطر 6.7 بوصة بدقة عرض تبلغ 2636 × 1080 بيكسل بكثافة 425 بيكسل لكل بوصة، وتمتاز الشاشة بدعمها لعرض محتوى HDR10 Plus، اما الشاشة الخارجية والتي تقع على يمين الكاميرا الخارجية مزدوجة العدسات فسيبلغ قطرها 1.05 بوصة بدقة 300 × 112 بيكسل وهي أيضًا من فئة Super AMOLED وهي أصغر قليلًا من شاشة الإصدار الأول الداعم لتقنية 4G.

اختلفت التقارير حول الكاميرات الداخلية والخارجية للهاتف، فبعض التقارير أشارت إلى أن الكاميرا الخلفية أو الخارجية المزدوجة ستبلغ دقتها 12 ميجا بيكسل للعدسة الأولى و10 ميجا بيكسل للعدسة الثانية، بينما ستبلغ دقة الكاميرا الداخلية أو الأمامية 12 ميجا بيكسل، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الكاميرا الخارجية الخلفية ستبلغ دقتها 12 ميجا بيكسل لكل عدسة والكاميرا الامامية أو الداخلية ستبلغ دقتها 10 ميجا بيكسل.

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G المقبل

داخليًا شير التقارير والتسريبات إلى ان الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 المستخدم في العديد من الهواتف الرائدة لهذا العام مثل OnePlus 8 Pro وXiaomi Mi 10 Pro وOppo Find X2 Pro وغيرها، بينما أشارت تقارير أخرى إلى احتمالية أن يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم سنابدراجون 865 بلس المقرر الكشف عنه رسميًا قريبًا.

طبقًا للتقارير المختلفة من المحتمل أن يصدر الهاتف بإصدار واحد بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام وبذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت فئة UFS 3.1 ولن يقبل الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية، اما نظام التشغيل فهو اندرويد 10 بواجهة مستخدم One UI 2.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيعتمد على بطاريتين، واحدة بسعة 2500 ميللي أمبير في الساعة، والثانية بسعة 704 ميللي أمبير في الساعة، ليعتمد الهاتف على مجموعة بطاريات بسعة تبلغ 3204 ميللي أمبير في الساعة بدلًا من البطارية الواحدة في الإصدار الأول والتي تبلغ سعتها 3300 ميللي أمبير في الساعة، والهاتف سيكون مدعوم بتقنية الشحن السريع بقوة 15 وات وسيدعم تقنية الشحن اللاسلكي كون ظهره مصنوع من زجاج كورنينج جوريلا جلاس الإصدار السادس مع العلم أن مقدمة الهاتف تعتمد على البلاستيك ويعتمد الهيكل على الألومنيوم.

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G المقبل

حتى هذه اللحظة لابد من التعامل بحظر مع هذه المواصفات التي تم تسريبها سواء من خلال تقارير مختلفة أو من خلال ظهور الهاتف على العديد من مواقع تسجيل الهواتف، ولابد من الانتظار حتى يوم الخامس من أغسطس المقبل لنتأكد من صحة هذه المواصفات.

جدير بالذكر أن هواتف Samsung القابلة للطي Samsung Galaxy Fold وSamsung Galaxy Z Flip متوفران في السوق المصرية بسعر يبلغ حوالي 30 ألف جنيه مصري للهاتف الأول وحوالي 22 ألف جنيه مصري للهاتف الثاني.



