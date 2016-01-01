

إطلاق هاتف Realme X3 الجديد رسميًا في الخارج – قاتل جديد للفلاج شيب ! إطلاق هاتف Realme X3 الجديد رسميًا في الخارج – قاتل جديد للفلاج شيب !

قامت شركة ريلمي بشكل رسمي بالإعلان عن هاتفها الجديد هاتف Realme X3 والذي يُقدم قيمة مُمتازه مُقابل السعر، ونجد ان هاتف Realme X2 السابق من نفس السلسلة لم يأتي ليكون Flagship Killer او يُقدم اقوى قيمة مقابل سعر، اما الأن نجد ان ريلمي X3 الجديد يقترب ليكون قاتل حقيقي للهواتف الرائدة.



مواصفات Realme X3 :-

ابعاد الهاتف تأتي 163.8×75.8×8.9 مم

وزن الهاتف 202 جرام

تصميم زُجاجي من الأمام والخلف مع فريم من البلاستيك

يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 399 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تدعم معدل تحديث 120 هيرتز وتأتي كامله والسيلفي في ثُقب مُزدوج في أعلى يسار الشاشة

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

Realme X3 Display



معالج كوالكوم سناب دراجون 855+ ثماني النواة والنواة الأقوى فيهم من نوع Kryo 485 بتردد 2.96 جيجا هيرتز، والمعالج يأتي بدقة تصنيع 7 نانو ميتر ومعالج الرسوميات هو Adreno 640

واجهة الهاتف Realme UI مبنية على اندرويد 10

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكره من نوع UFS 3.0

كاميرا اماميه مُزدوجه، الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بمستشعر من سوني، والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض

الكاميرات السيلفي تدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني

الكاميرا الخلفيه رُباعيه، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج GW1، الثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي Telephoto تدعم عمل زوم 2X بدون فُقدان تفاصيل، والثالثه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الرابعه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب

Realme X3 Camera

الكاميرات الخلفيه تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجوده على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او Face Unlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 وات عن طريق منفذ الشحن USB Type Cالوان الهاتف الأزرق والأبيضتم تسعير Realme X3 رسميًا في الهند، حيث جاءت للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 330 دولار او حوالي 5350 جنيه مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فجاءت بسعر 343 دولار او حوالي 5600 جنيه مصري، وسيبدأ البيع للهاتف يوم 30 يونيو القادم في الخارج.يُقدم الهاتف خامات مقبوله بظهر من الزُجاج لكن للأسف فريم بلاستيكي يُفقدك فخامة الزُجاج الخلفي، لكن بشكل عام الخامات مقبوله جدًا في هذه الفئة السعرية، اما عن الشاشة فللأسف هي IPS LCD مع معدل تحديث مُرتفع لكن كما نقول دائمًا شاشة اموليد 60 هيرتز افضل من IPS بـ120 هيرتز، الشاشة تأتي بتصميم حديث مع حواف ليست صغيره.اما عن الأداء في الهاتف فنجد ان الهاتف يُقدم معالج رائد قوي جدًا، المعالج ليس الأحدث لكنه مازال من اقوى المعالجات في هذه الفئة السعرية ويتفوق على كيرين 980 الموجود في Nova 5T وHonor 20 والذي يُميزهم حاليًا عن كافة الهواتف الأخرى في هذه الفئة السعرية، لذلك فالأداء هُنا في هذا الهاتف بهذا التسعير نُقطة تفوق كبيره جدًا.اما عن البطارية فهي ليست الأكبر والشحن السريع فيها ممتاز جدا ( سرعة شحن قريبة من ريلمي 6 و ريلمي 6 برو ) فيتم شحن البطارية بالكامل في 55 دقيقة.اما عن الكاميرات في الهاتف فالكاميرات كوظائف ستكون جيده جدًا، فنجد العدسة الثانوية في السيلفي مُخصصة للتصوير العريض، اما بالنسبة للكاميرا الخلفيه فنجد عدسة تصوير واسع وعدسة عمل زوم، اما عن العدسة الأساسية فهي كأرقام ونوع عدسة رأيناها في الكثير من الهواتف في هذه الفئة السعرية، لكن هل سنجد فرق كبير في النتيجة والتجربة الفعليه بسبب إستخدام معالج SD855+ ام لا ؟



