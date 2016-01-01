قامت شركة ريلمي بشكل رسمي بالإعلان عن هاتفها الجديد هاتف Realme X3 والذي يُقدم قيمة مُمتازه مُقابل السعر، ونجد ان هاتف Realme X2 السابق من نفس السلسلة لم يأتي ليكون Flagship Killer او يُقدم اقوى قيمة مقابل سعر، اما الأن نجد ان ريلمي X3 الجديد يقترب ليكون قاتل حقيقي للهواتف الرائدة.
مواصفات Realme X3 :-
ابعاد الهاتف تأتي 163.8×75.8×8.9 مم
وزن الهاتف 202 جرام
تصميم زُجاجي من الأمام والخلف مع فريم من البلاستيك
يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 399 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تدعم معدل تحديث 120 هيرتز وتأتي كامله والسيلفي في ثُقب مُزدوج في أعلى يسار الشاشة
طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة
Realme X3 Display
معالج كوالكوم سناب دراجون 855+ ثماني النواة والنواة الأقوى فيهم من نوع Kryo 485 بتردد 2.96 جيجا هيرتز، والمعالج يأتي بدقة تصنيع 7 نانو ميتر ومعالج الرسوميات هو Adreno 640
واجهة الهاتف Realme UI مبنية على اندرويد 10
مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكره من نوع UFS 3.0
كاميرا اماميه مُزدوجه، الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بمستشعر من سوني، والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض
الكاميرات السيلفي تدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني
الكاميرا الخلفيه رُباعيه، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج GW1، الثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي Telephoto تدعم عمل زوم 2X بدون فُقدان تفاصيل، والثالثه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الرابعه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
Realme X3 Camera
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التعليقات على إطلاق هاتف Realme X3 الجديد رسميًا في الخارج – قاتل جديد للفلاج شيب !
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