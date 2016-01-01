هونر تُطلق Honor X10 Max و Honor 30 Lite بشكل رسمي في الخارج !
قامت شركة هونر في الخارج اليوم بشكل رسمي بالإعلان عن هواتفها الجديده Honor X10 Max و Honor 30 Lite، وتأتي هذه الهواتف في الفئة المتوسطة لتُقدم قيمة مُمتازه مقابل السعر ونجد ان هذا هو توجه شركة هواوي وهونر في الهواتف الجديده الخاصة بهم منذ بداية مشاكلهم مع امريكا.
مواصفات Honor X10 Max :-
وزن الهاتف 232 جرام
ابعاد عرض الهاتف 174.4×84.9×8.3 مم
تصميم يأتي من الزُجاج من الأمام والخلف مع فريم الومنيوم
دعم لتركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس او شريحة واحد مع كارت ميموري
شاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 7.1 بوصة بدقة 1080×2280 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 356 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19:9 والشاشة تأتي مع نوتش Infinity U في الأعلى وتدعم HDR10 وسطوعها يصل الى 780 شمعة وهو سطوع عالي بفضل تكنولوجيا جديدة وهي RGBW
10X Max Display
معالج ميدياتك Dimensity 800 ثماني النواة الأربعة الأقوى منهم Cortex A76 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، ودقة التصنيع تصل الى 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي Mali-G57 MP4
اندرويد 10 بواجهة Magic UI 3.1 بدون دعم لخدمات جوجل
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام
كاميرا سيلفي واحده بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
10X Max Camera
كاميرا خلفية ثُنائية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرا الخلفيه تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps
بصمة الإصبع موجوده على زِر الباور
الهاتف يدعم ميزة الفتح عن طريق الوجه
الهاتف يدعم ميزة الـNFC
10X Max Speaker
الهاتف يدعم منفذ السماعات الخارجية الـ3.5 مللي
يدعم سماعات ستيريو حقيقية بسماعتين منفصلتين
بطارية الهاتف ليثيوم بوليمر وتأتي بحجم 5000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات عن طريق منفذ USB Type C
الوان الهاتف الإسود والأزرق والفضي
10X Max Colors
تم تسعير Honor X10 Max بشكل رسمي في الصين للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 270 دولار او حوالي 4330 جنيه مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 300 دولار او حوالي 4800 جنيه مصري، والنسخة الكبيرة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 355 دولار او حوالي 5700 جنيه مصري.
الهاتف يأتي مع خامات قوية جدًا فخمة من كما رأينا في Honor X10 الذي تم إطلاقه منذ فتره، والتصميم ايضًا فخم جدًا وشكل رصة الكاميرات في ظهر الهاتف شيك جدًا، اما عن الشاشة فالهاتف يأتي بشاشة ضخمة مع سطوع عالي ولكنها ليست أموليد ولا تدعم تردد أعلى من 60 هرتز.
بالنسبة لأداء الهاتف فالهاتف يُقدم معالج قوي من ميدياتك داعم لشبكات الجيل الخامس ويُنافس معالجات مثل SD765G، كما ان بطارية الهاتف ضخمة مع المعالج الموفر في الطاقة والسوفت وير المُميز الخاص بهونر ستحصل على تجربة بطارية مُمتازة، والبطارية تدعم الشحن السريع لكنه لا يُعتبر الأسرع خاصة مع حجم البطارية الكبير.
كاميرات الهاتف تُعتبر مُتواضعه جدًا، حيث تأتي الكاميرا الأماميه بدقة قليلة مما سينعكس على اداءها الفعلي، كما ان الكاميرات الخلفيه تأتي كاميرتين فقط وبدون وظائف تقريبًا فالكاميرا الثانوية هي مُخصصة للعزل فقط.
مواصفات Honor 30 Lite :-
ابعاد الهاتف 160×75.3×8.4 مم
وزن 192 جرام
تصميم خارجي يأتي من البلاستيك البولي كاربونيت اللامع
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس او شريحة مع كارت ميموري في منفذ مخصص له
شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز وتأتي الشاشة مع نوتش Water Drop في الأعلى
Honor 30 Lite Display
معالج ميدياتك Dimensity 800 بمعمارية 7 نانو ميتر وبثمانية أنوية أربعة منهم Cortex A76 بتردد يصل الى 2.0 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي Mali-G57 MP4
اندرويد 10 بواجهة Magic UI 3.1 والهاتف لا يدعم خدمات جوجل كالمعتاد
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام
كاميرا سيلفي واحده بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفيه ثُلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثه تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
الكاميرات الخلفيه تدعم HDR وPanorama وفلاش ليد وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
بصمة الإصبع موجوده على زِر الباور
الهاتف يدعم الـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات عن طريق منفذ الـUSB Type C
الوان الهاتف الإسود والأبيض والأزرق والأخضر
Honor 30 Lite Colors
تم تسعير هاتف Honor 30 Lite في الخارج للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بحوالي 3900 جنيه مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بحوالي 4300 جنيه مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بحوالي 5000 جنيه مصري.
الهاتف يُقدم خامات بلاستيكية كُنا نتمنى خامات افضل منها في هذه الفئة السعرية لكن كشكل وكتصميم فهو تصميم شيك مُعتاد حاليًا، شاشة الهاتف تأتي داعمة لمعدل تحديث 90 هيرتز مثل ما رأينا في Realme 6.
اداء الهاتف نُقطة تميز هُنا، فالمعالج المتواجد في هذا الهاتف هو من اقوى المعالجات المتوسطة من حيث الأداء كما انه داعم لشبكات الجيل الخامس، بطارية الهاتف ايضًا تعتبر جيده فهي تدعم شحن سريع الى حد كبير مقبول في هذه الفئة السعرية.
اما عن الكاميرات في الهاتف فهي أرقامها مقبوله لكن لا اتوقع منها اداء جيد تمامًا، خاصًة مع وجود منافسين اقوى في هذه الفئة السعرية مثل Note 9 Pro وRealme 6 Pro.
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