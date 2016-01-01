

هونر تُطلق Honor X10 Max و Honor 30 Lite بشكل رسمي في الخارج ! هونر تُطلق Honor X10 Max و Honor 30 Lite بشكل رسمي في الخارج !

قامت شركة هونر في الخارج اليوم بشكل رسمي بالإعلان عن هواتفها الجديده Honor X10 Max و Honor 30 Lite، وتأتي هذه الهواتف في الفئة المتوسطة لتُقدم قيمة مُمتازه مقابل السعر ونجد ان هذا هو توجه شركة هواوي وهونر في الهواتف الجديده الخاصة بهم منذ بداية مشاكلهم مع امريكا.



مواصفات Honor X10 Max :-

وزن الهاتف 232 جرام

ابعاد عرض الهاتف 174.4×84.9×8.3 مم

تصميم يأتي من الزُجاج من الأمام والخلف مع فريم الومنيوم

دعم لتركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس او شريحة واحد مع كارت ميموري

شاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 7.1 بوصة بدقة 1080×2280 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 356 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19:9 والشاشة تأتي مع نوتش Infinity U في الأعلى وتدعم HDR10 وسطوعها يصل الى 780 شمعة وهو سطوع عالي بفضل تكنولوجيا جديدة وهي RGBW

10X Max Display



معالج ميدياتك Dimensity 800 ثماني النواة الأربعة الأقوى منهم Cortex A76 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، ودقة التصنيع تصل الى 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي Mali-G57 MP4

اندرويد 10 بواجهة Magic UI 3.1 بدون دعم لخدمات جوجل

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام

كاميرا سيلفي واحده بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

10X Max Camera

كاميرا خلفية ثُنائية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرا الخلفيه تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsبصمة الإصبع موجوده على زِر الباورالهاتف يدعم ميزة الفتح عن طريق الوجهالهاتف يدعم ميزة الـNFC10X Max Speakerالهاتف يدعم منفذ السماعات الخارجية الـ3.5 مللييدعم سماعات ستيريو حقيقية بسماعتين منفصلتينبطارية الهاتف ليثيوم بوليمر وتأتي بحجم 5000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الإسود والأزرق والفضي10X Max Colorsتم تسعير Honor X10 Max بشكل رسمي في الصين للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 270 دولار او حوالي 4330 جنيه مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 300 دولار او حوالي 4800 جنيه مصري، والنسخة الكبيرة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 355 دولار او حوالي 5700 جنيه مصري.الهاتف يأتي مع خامات قوية جدًا فخمة من كما رأينا في Honor X10 الذي تم إطلاقه منذ فتره، والتصميم ايضًا فخم جدًا وشكل رصة الكاميرات في ظهر الهاتف شيك جدًا، اما عن الشاشة فالهاتف يأتي بشاشة ضخمة مع سطوع عالي ولكنها ليست أموليد ولا تدعم تردد أعلى من 60 هرتز.بالنسبة لأداء الهاتف فالهاتف يُقدم معالج قوي من ميدياتك داعم لشبكات الجيل الخامس ويُنافس معالجات مثل SD765G، كما ان بطارية الهاتف ضخمة مع المعالج الموفر في الطاقة والسوفت وير المُميز الخاص بهونر ستحصل على تجربة بطارية مُمتازة، والبطارية تدعم الشحن السريع لكنه لا يُعتبر الأسرع خاصة مع حجم البطارية الكبير.كاميرات الهاتف تُعتبر مُتواضعه جدًا، حيث تأتي الكاميرا الأماميه بدقة قليلة مما سينعكس على اداءها الفعلي، كما ان الكاميرات الخلفيه تأتي كاميرتين فقط وبدون وظائف تقريبًا فالكاميرا الثانوية هي مُخصصة للعزل فقط.مواصفات Honor 30 Lite :-ابعاد الهاتف 160×75.3×8.4 مموزن 192 جرامتصميم خارجي يأتي من البلاستيك البولي كاربونيت اللامعالهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس او شريحة مع كارت ميموري في منفذ مخصص لهشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز وتأتي الشاشة مع نوتش Water Drop في الأعلىHonor 30 Lite Displayمعالج ميدياتك Dimensity 800 بمعمارية 7 نانو ميتر وبثمانية أنوية أربعة منهم Cortex A76 بتردد يصل الى 2.0 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي Mali-G57 MP4اندرويد 10 بواجهة Magic UI 3.1 والهاتف لا يدعم خدمات جوجل كالمعتادمساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا سيلفي واحده بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفيه ثُلاثية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثه تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُربالكاميرات الخلفيه تدعم HDR وPanorama وفلاش ليد وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجوده على زِر الباورالهاتف يدعم الـFace Unlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات عن طريق منفذ الـUSB Type Cالوان الهاتف الإسود والأبيض والأزرق والأخضرHonor 30 Lite Colorsتم تسعير هاتف Honor 30 Lite في الخارج للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بحوالي 3900 جنيه مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بحوالي 4300 جنيه مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بحوالي 5000 جنيه مصري.الهاتف يُقدم خامات بلاستيكية كُنا نتمنى خامات افضل منها في هذه الفئة السعرية لكن كشكل وكتصميم فهو تصميم شيك مُعتاد حاليًا، شاشة الهاتف تأتي داعمة لمعدل تحديث 90 هيرتز مثل ما رأينا في Realme 6.اداء الهاتف نُقطة تميز هُنا، فالمعالج المتواجد في هذا الهاتف هو من اقوى المعالجات المتوسطة من حيث الأداء كما انه داعم لشبكات الجيل الخامس، بطارية الهاتف ايضًا تعتبر جيده فهي تدعم شحن سريع الى حد كبير مقبول في هذه الفئة السعرية.اما عن الكاميرات في الهاتف فهي أرقامها مقبوله لكن لا اتوقع منها اداء جيد تمامًا، خاصًة مع وجود منافسين اقوى في هذه الفئة السعرية مثل Note 9 Pro وRealme 6 Pro.



