

إطلاق هاتف Oppo A92 رسميًا في مصر بقيمة مقابل سعر سيئة – خارج المُنافسة ! إطلاق هاتف Oppo A92 رسميًا في مصر بقيمة مقابل سعر سيئة – خارج المُنافسة !

قامت شركة اوبو في مصر اليوم بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها المتوسط الجديد هاتف Oppo A92 والذي يأتي في فئة سعرية مُنافسة جدًا، تم إطلاق الهاتف في الخارج منذ فتره وهو يُعتبر الجيل الجديد من Oppo A9 2020 ببعض التطورات البسيطه جدًا .



مواصفات Oppo A92 :-

ابعاد الهاتف تأتي 162×75.5×8.9 مم

وزن 192 جرام

تصميم خارجي يأتي بالكامل من خامات البلاستيك البولي كاربونيت

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي كامله والسيلفي موجود في ثُقب في أعلى اليسار

A92 Display



معالج كوالكوم سناب دراجون 665 ثماني النواة الأربعة الأقوى فيهم Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة التصنيع تأتي 11 نانو ميتر والمعالج الرسومي Adreno 610

اندرويد 10 بواجهة اوبو ColorOS 7.1

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.1

كاميرا اماميه واحده بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، اما الأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي أبيض وإسود

Oppo A92 Camera

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED وPanorama وHDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيدعم لمنفذ السماعات الـ3.5 ملليدعم سماعات خارجية ستيريوبصمة الإصبع موجوده على زِر الباوردعم للفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل الى 18 وات عن طريق منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الأبيض والأزرق والبنفسجيA92 Colorsتم تسعير هاتف Oppo A92 في الأسواق المصرية بشكل رسمي اليوم للنسخة الوحيدة المتوفره منه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5000 جنيه مصري.. وسيتوفر الهاتف للبيع خلال يومان من الان.تُركز شركة اوبو في هذا الهاتف على الإسم القوي وخدمات ما بعد البيع لكن كهاتف فهو أقل من كافة الهواتف الموجوده في سعره، حيث نجد انه يأتي مع خامات خارجية من البلاستيك التي تُعتبر نقطة سلبية قوية، كما ان شاشة الهاتف تأتي IPS LCD وليست اموليد كمعظم الهواتف الاخرى الموجوده في نفس الفئة السعرية.اما عن الأداء فالمُعالج المُستخدم هنا يُقدم اداء متواضع جدًا بالنسبة لهذه الفئة السعرية، فهذا المُعالج مُستخدم في Realme 5 القديم بنصف السعر تقريبًا، ومُستخدم في Oppo A5 2020 من اوبو نفسها وبما يُقارب نصف سعر A92، اما عن البطارية فهي ضخمة ولكن الشحن ليس قوي مُقارنتًا بحجم البطارية ومُقارنتًا بالفئة السعرية المتواجد فيها الهاتف.اما عن الكاميرات فهي ايضًا نقطة سلبية، فالكاميرات كأرقام ليست الأفضل ونجد هاتف من سامسونج مثل Galaxy M31 يُقدم كاميرات اقوى بفرق ضخم وبتسعير أقل، اما عن الكاميرا السيلفي فنتوقع منها أداء مقبول في هذه الفئة السعرية.بشكل عام الهاتف لا يُعتبر قيمة مقابل سعر، وللأسف نجد الكثير من الأسئلة حول هذا الهاتف وبسبب إهتمام اوبو بالدعايا في الأسواق فنجد شهرة كبيرة للهاتف مما يدفع الكثير من الناس لشراء الهاتف سواء لشهرته او لأنه معروف وستتوفر إكسسواراته وخدمات ما بعد البيع ستكون جيده.لكن نجد هواتف اخرى أقوى بفرق ضخم في نفس الفئة السعرية، فنجد هونر 20 من إسم قوي وخدمات ما بعد البيع قوية وتوفر إكسسوارات مع أداء اقوى بفرق ضخم جدًا جدًا وخامات أفخم بفرق كبير وكاميرات اقوى مع إستقرار وعدم وجود مشاكل، ونجد ايضًا هاتف مثل ريلمي 6 برو الذي يُقدم مواصفات متكامله الى حد كبير لكنها بالطبع أفضل بفرق ضخم عن A92 وبدون أي مشاكل او عيوب قوية تُذكر من المُستخدمين.



