

الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع 6GB من الذاكرة العشوائية الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع 6GB من الذاكرة العشوائية

عندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية على iPhone، لم تتسرع شركة آبل في وضع أكبر قدر ممكن من الذاكرة العشوائية في هواتفها الذكية. كانت هذه نقطة خلاف طفيفة بين مستخدمي iPhone الذين يشعرون أن أجهزتهم يمكن أن تستفيد من الذاكرة العشوائية الإضافية، والخبر السار هو أن شركة آبل مستعدة لتنفيذ هذا التغيير.



وفقا لتغريدة من @L0vetodream، في تقول أنه عندما يتعلق الأمر بالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، فإن شركة آبل ستستخدم 6GB من الذاكرة العشوائية. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يأتيان حاليًا مع 4GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max، فهما سيأتيان مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية.



نعتقد أن هذا لا يجب أن يشكل مشكلة كبيرة نظرًا لأن الطرازات السابقة كانت تعمل بشكل جيد مع 4GB من الذاكرة العشوائية، ولكن من المفترض أن يشجع الفرق المستخدمين على الترقية إلى طرازات Pro.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.