

Vivo تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Vivo X50 Series، وتُكلف إبتداءً من 490$ Vivo تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Vivo X50 Series، وتُكلف إبتداءً من 490$

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Vivo X50 Series، وهي السلسلة التي تتألف من Vivo X50 و Vivo X50 Pro و +Vivo X50 Pro. جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تأتي بنفس لغة التصميم تقريبًا، ولكنها تختلف من حيث العتاد، وخصوصًا على مستوى الكاميرا الخلفية.



+Vivo X50 Pro

وبالنسبة للهاتف + Vivo X50 Pro، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W.



الهاتف +Vivo X50 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة المصممة لإستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدمج تكنولوجيا ISOCELL مع Tetracell مما يتيح تصوير المشاهدة العالية التفاصيل بدقة 12.5 ميغابكسل من خلال دمج البكسلات الصغيرة لتشكيل بكسلات كبيرة يبلغ حجمها 2.4µm.

قد يعجبك أيضا... loading...

أما بخصوص الكاميرا المقربة في هذا الهاتف، فهي توفر تقريبًا هجينًا يصل إلى ×60 يُدعى Hyper Zoom وتقريبًا بصريًا قدره ×5. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.Vivo X50 Proأما بالنسبة للهاتف Vivo X50 Pro، فهو يأتي مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo X50 Pro كذلك بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور، بينما تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة واسعة الزاوية. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف، فهي تأتي بنظام لمنع الإهتزاز يشبه نظام منع الإهتزاز الذي توفره حوامل Gimbal مما يعد بتوفير فيديوهات أكثر ثباتًا من تلك التي توفرها الهواتف المنافسة.Vivo X50أما بخصوص للهاتف Vivo X50، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور، بينما تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة واسعة الزاوية. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف، فهي تأتي بنظام تثبيت الصور العادي OIS بدلاً من نظام تثبيت الصور المتقدم المستخدم في الهاتف Vivo X50 Pro.وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.الأسعار ومواعيد الإطلاقسيتم عرض الهاتف Vivo X50 للبيع إبتداءً من 6 يونيو باللونين الأسود والزهري والأزرق مقابل 490 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 550 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. أما بخصوص الهاتف Vivo X50 Pro، فهو سيُعرض للبيع باللونين الأسود والأزرق إبتداء من 12 يونيو مقابل 600 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB و 660 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. أما بالنسبة للهاتف +Vivo X50 Pro، فهو سيُعرض للبيع في شهر يوليو المقبل مقابل 700 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 770 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB، ومقابل 840 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.