كشفت تسريبات جديدة أن هاتف OnePlus Nord من شركة وان بلس الصينية، الذى سيتم إطلاقه خلال أيام، سيحتوى على 4 كاميرات خلفية بالإضافة إلى كاميرتين أمامتين للسيلفى.
وبحسب موقع XDA Developers فإن كاميرات هاتف OnePlus Nord ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.
ويأتى هاتف OnePlus Nord بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10 .
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التعليقات على بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه
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