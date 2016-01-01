

بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف OnePlus Nord من شركة وان بلس الصينية، الذى سيتم إطلاقه خلال أيام، سيحتوى على 4 كاميرات خلفية بالإضافة إلى كاميرتين أمامتين للسيلفى.



وبحسب موقع XDA Developers فإن كاميرات هاتف OnePlus Nord ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.



ويأتى هاتف OnePlus Nord بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10 .

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ويدعم هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، وسيحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف OnePlus Nord حوالى 299 دولارا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 4830 جنيها مصريا، كما سيصدر الهاتف بلون أزرق مائل للأخضر.وتخطط شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord في حدث يعقد في 21 من يوليو الجاري، كما أن الشركة بدأت في استقبال طلبات الحجز المسبق في الهند.