تخطت لعبة Trivia Royale 2.5 مليون تحميل في ثلاثة أسابيع فقط، ثم إصدار على متجر تطبيقات آبل App Store ، حيث احتلت المركز الأول في قسم الألعاب.
وبحسب موقع Tech Crunch فإنه تم إطلاق لعبة Trivia Royale في 17 يونيو الماضى، ووصل متوسط الاستخدام اليومي للعبة بالنسبة لكل مستخدم حوالي 30 دقيقة، كما أنها تحتل أكثر من 45% في الأسبوع من متوسط استخدام الألعاب على متجر App Store.
وتعتبر لعبة Trivia Royale من ألعاب الفيديو المسلية على الهواتف الذكية، حيث تسمح لأكثر من 1000 شخص بالتنافس فيها مع اللاعبين الآخرين؛ مما يمنح المستخدمين القدرة على التواصل عبر دردشة الفيديو أثناء لعبهم في لعبة على هواتفهم الذكية.
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التعليقات على لعبة Trivia Royale تتخطى 2.5 مليون تحميل في أيام على App Store .. فيديو
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