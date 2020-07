باهظ الثمن .. أوبو تطرح هاتف Find X2 Pro في الهند.. صور باهظ الثمن .. أوبو تطرح هاتف Find X2 Pro في الهند.. صور

أطلقت شركة أوبو Oppo، نسخة لامبورجيني من هاتفها الرائد Find X2 Pro في الأسواق الهندية، وذلك بعد أربعة أشهر من الإعلان عنه رسميا، وسيطرح الهاتف بإصدار محدود والذي يأتي بالعديد من المزايا الإضافية والتي تشمل شاحن سيارة وسماعات أذن لاسلكية وحافظة الهاتف وشاحن عادي وكابل USB، وجميع المنتجات تحمل شعار العلامة التجارية المميز الثور الأصفر.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف الشركة الصينية عن سعر الجهاز وموعد توافره، ولكن نظرا لسعره البالغ 1900 دولارا أمريكيا في الصين (أي ما يعادل 30394 جنيها مصريا)، فمن المتوقع أن تطرح أوبو الهاتف في الأسواق الهندية بنفس القيمة السعرية.



مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro

يتميز هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition makes its way to Indiaيمتلك Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.ويقدم هاتف Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 10 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.