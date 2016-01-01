من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على العديد من المعلومات التي تسلط الضوء على المواصفات التقنية للهاتف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد منحتنا شركة OnePlus لمحة عن تصميم الهاتف في أحد إعلاناتها التشويقية، ولكن ذلك التلميح لم يكن كافيًا لمنحنا فكرة أفضل عن تصميم الهاتف، ولكن هذا تغير الآن بفضل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.
في الواقع، لقد قام evleaks اليوم بنشر صور رسمية للهاتف OnePlus Nord، وهي الصور التي تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف. وكما تلاحظون، فالهاتف OnePlus Nord الجديد سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وبصرف النظر عن التصميم، فقد أكدت لنا شركة OnePlus كذلك من خلال شبكة إنستاجرام أن الهاتف OnePlus Nord سيضم شاشة بتقنية AMOLED بدلاً من LCD.
وبالعودة إلى التقارير السابقة، فإن الهاتف OnePlus Nord سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إليكم تصميم الهاتف OnePlus Nord، وسيأتي رسميًا مع شاشة بتقنية AMOLED
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق