

إنستجرام يطرح ميزة المتجر للسماح للشركات بالبيع داخل التطبيق إنستجرام يطرح ميزة المتجر للسماح للشركات بالبيع داخل التطبيق

بعد الإعلان عن إصدار ميزة Reels للمستخدمين الهنود، بدأ Instagram اختبار علامة التبويب الجديدة Shop على مستوى العالم.







ستسمح علامة تبويب المتجر الجديدة للمستخدمين بالتسوق من أفضل العلامات التجارية ومنشئي المحتوى بنقرة واحدة فقط.

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سيتمكن المستخدمون من رؤية المنتجات حسب فئات مثل الملابس والاكسسوارات والسفر والجمال وما إلى ذلك، والتحقق مباشرة من عربة Instagram العالمية.لم تكشف الشركة حتى الآن عن متى سيتمكن مستخدمو Instagram من الاستمتاع بتجربة التسوق الجديدة على التطبيق، ولكن من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من هذا العام.وحول ما إذا كان إنستجرام سيراجع قرار السماح فقط للأشخاص الذين لديهم 10000 متابع بالبيع على التطبيق على الأقل في السوق الهندية،قال Vishal Shah رئيس منتج Instagram: "ما نقوم به هو تدوير واختبار بعض ميزات التسوق والتجارة الجديدة التي تسمح للناس بربط المنتجات التي عليهم بيعها مباشرة من داخل التطبيق".أضاف: "نحن نكشف عن هذا الوصول إلى الأنشطة التجارية لجميع الأحجام؛ بغض النظر عن عدد المتابعين لديهم أو حجمهم، ما نراه هنا هو فرصة للأشخاص للحصول على تجربة موثوق بها لأنهم يعرفون أنه على Instagram يتم التحقق منه".