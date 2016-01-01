كشفتت شركة Poco مؤخرا عن هاتف منافس لأجهزة Xiаomi Rеdmi Note 9 Pro، سعره 190 دولار تقريبا.
ويأتي هاتف Poco M2 Pro بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ومثبت على واجهته الخلفية كاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل.
وتتميز كاميرا الهاتف بعدسات ذات فتحات واسعة تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام، فضلا عن ميزات التقريب والتثبيت الرقمي للأجسام في الصورة، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية بيانات الهاتف من الاختراق.
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التعليقات على الصينية Poco تطرح قاتل Rеdmi Note 9 Pro بسعر 190$!
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