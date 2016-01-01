كشفت سامسونج اليوم عن موعد حدث إطلاق هاتفها الرائد المرتقب Galaxy Note 20، وبينما كنا نشاهد هذا الحدث كل عام من مدينة نيويورك، سنشاهده هذا العام على الإنترنت يوم الأربعاء 5 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وبينما لم تكشف سامسونج عن الأجهزة المرتقب كشفها في الحدث، اكتفت بعبارة “أحدث إيكوسيستم لأجهزة جالاكسي مصممة لتمكينك في حياتك”، أما ما يؤكد أن الحدث هو المخصص لإطلاق أحدث هواتف النوت هو المقطع التشويقي الذي يظهر قلم S Pen باللون البرونزي الذي تسرب قبل أيام، مصاحبا لتاريخ الحدث.
أما عن الأجهزة المتوقع ظهورها بجانب Note 20، فهو التابلت الرائد Galay Tab 7، والجيل الثاني من هاتفها الرائد في الفئة القابلة للطي، على أن يحمل اسم Galaxy Z Fold 2 بدلا من Fold 2 كما تشير أحدث التسريبات، إضافة إلى ساعة Galaxy Watch 3 وسماعة Galaxy Buds Live.
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التعليقات على موعد ورابط مشاهدة الإعلان عن Note 20
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