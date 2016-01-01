

قبل طرح آيفون 12.. أبل توجه سؤالا غريبا لعملائها عن شاحن قبل طرح آيفون 12.. أبل توجه سؤالا غريبا لعملائها عن شاحن

قبل الإعلان عن هاتفها الجديد آيفون 12 (iPhone 12) في وقت لاحق من هذا العام، بدأت شركة أبل الأمريكية في استطلاع رأي مستخدمي هواتفها في البرازيل لمعرفة طريقة استخدامهم الشاحن المزود بمنفذ USB الذي يأتي في العلبة.



يأتي ذلك في ظل الشائعات حول عدم تضمين أبل للشاحن المزود بمنفذ USB وسماعات (EarPods) في العلبة لأول مرة.



وبحسب ما نقله موقع aitnews، فإن استطلاع الرأي من شركة أبل يستهدف الأشخاص الذين كانوا بالفعل من مستخدمي آيفون واشتروا حديثًا جهازًا جديدًا.

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ويسأل الاستطلاع المستخدمين عما فعلوه بالشاحن المزود بمنفذ USB لجهاز آيفون السابق بعد استبداله بنموذج جديد.وتوضح الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن الاستطلاع يشير إلى محول طاقة المزود بمنفذ USB وليس إلى كابل (Lightning).ويقول الاستطلاع: يتم استخدام الشاحن المزود بمنفذ USB للشحن باستخدام مقبس الحائط، ويمكنك توصيل الشاحن بجهاز آيفون عبر كابل شحن منفصل.ويتضمن الاستطلاع سلسلة من مربعات الاختيار مع إمكانيات متعددة حول كيفية استخدام المستهلكين لشواحن آيفون الخاصة بهم، من ضمنها:لقد قمت ببيعه أو استبداله مع هاتف آيفون الخاص بي.لقد فقدته.لقد أعطيته لأحد أفراد الأسرة أو لصديق.ما زلت أستخدمه في المنزل.ما زلت أستخدمه في الخارج (في العمل أو المدرسة أو أماكن أخرى).ما زلت أحتفظ به، لكني لا أستخدمه.لم يعد يعمل أو لا يعمل بشكل جيد.أعدت تدويره.ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسأل فيها أبل المستخدمين عن رأيهم في منتجاتها، حيث أرسلت الشركة سابقًا استطلاعًا حول وجود منفذ سماعة الرأس على حاسب (MacBook Pro)، لكن الحاسب المحمول لا يزال يحتوي على المنفذ.وتجري أبل بشكل دوري استطلاعات مثل هذه للحصول على بيانات سوقية، إلا أنها تركز عادةً على المنتجات وليس الملحقات.ويعد من المثير للاهتمام معرفة أن آبل تسأل المستخدمين عن الشاحن المزود بمنفذ USB لجهاز آيفون بشكل مباشر بالتزامن مع ظهور العديد من الشائعات حول إزالته من العلبة.وبالرغم من أنها لا تزال مجرد شائعة في هذه المرحلة، إلا أن فكرة إزالة أبل لمحول الطاقة من علبة آيفون القادم قد أثارت جدلاً، وقد تلجأ أبل إلى هذه الخطوة لتوفير الأموال وتقليل النفايات الإلكترونية والسماح بمزيد من كفاءة الشحن.ولدى العديد من المستخدمين محولات شحن من عمليات شراء هواتف آيفون السابقة، وقد يفضل البعض حلول شحن أخرى، مثل أجهزة الشحن المتعددة المنافذ أو أجهزة الشحن اللاسلكية.