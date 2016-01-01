

سلسلة هواتف Vivo X50 Series ستشق طريقها للمزيد من الأسواق حول العالم منتصف هذا الشهر سلسلة هواتف Vivo X50 Series ستشق طريقها للمزيد من الأسواق حول العالم منتصف هذا الشهر

سلسلة هواتف Vivo X50 Series شقت طريقها بالفعل إلى رفوف المتاجر الصينية، ولكنها لا تزال تنتظر أن يتم إطلاقها على الصعيد العالمي. في الواقع، من المفترض أن تحصل عليها الهند في المستقبل القريب جدًا، على الرغم من أنه ليس هناك تاريخ محدد لموعد حدوث ذلك بالضبط.



الآن وفقا لمصادر مُطلعة على خطط شركة Vivo، فيبدو أن هذه الأخيرة تخطط لإطلاق الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro في الأسواق الأخرى على الصعيد العالمي في اليومين 16 أو 17 يوليو. نعم، هذا يعني أن الهاتف +Vivo X50 Pro سيكون متوفرًا في بعض الأسواق فقط. وبطبيعة الحال، الهند والصين هي ضمن القائمة. ومع ذلك، لا يزال هناك إحتمال أن يشق الهاتف +Vivo X50 Pro طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى في وقت لاحق.



للتذكير، جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تأتي بنفس لغة التصميم تقريبًا، ولكنها تختلف من حيث العتاد، وخصوصًا على مستوى الكاميرا الخلفية.

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+Vivo X50 Proوبالنسبة للهاتف + Vivo X50 Pro، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W.الهاتف +Vivo X50 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة المصممة لإستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدمج تكنولوجيا ISOCELL مع Tetracell مما يتيح تصوير المشاهدة العالية التفاصيل بدقة 12.5 ميغابكسل من خلال دمج البكسلات الصغيرة لتشكيل بكسلات كبيرة يبلغ حجمها 2.4µm.أما بخصوص الكاميرا المقربة في هذا الهاتف، فهي توفر تقريبًا هجينًا يصل إلى ×60 يُدعى Hyper Zoom وتقريبًا بصريًا قدره ×5. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.Vivo X50 Proأما بالنسبة للهاتف Vivo X50 Pro، فهو يأتي مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo X50 Pro كذلك بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور، بينما تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة واسعة الزاوية. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف، فهي تأتي بنظام لمنع الإهتزاز يشبه نظام منع الإهتزاز الذي توفره حوامل Gimbal مما يعد بتوفير فيديوهات أكثر ثباتًا من تلك التي توفرها الهواتف المنافسة.Vivo X50أما بخصوص للهاتف Vivo X50، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وطمس الخلفية في الصور، بينما تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة واسعة الزاوية. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف، فهي تأتي بنظام تثبيت الصور العادي OIS بدلاً من نظام تثبيت الصور المتقدم المستخدم في الهاتف Vivo X50 Pro.وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.