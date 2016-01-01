دفعت ميزة خصوصية clipboard الجديدة في iOS 14 المزيد من المطورين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم، حيث كشفت منصة Reddit فى بيان أنه سيصلح أكواد تطبيق المنصة على iOS الذي ينسخ بيانات الحافظة مع كل ضغطة مفتاح تقريبًا، كما اكتشف المؤسس المشارك لـ Urspace.io دون مورتون.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال Reddit أن هناك "مسارًا رمزيًا" في أداة ما بعد الإنشاء التي تتحقق من روابط الويب في الحافظة وتقترح عناوينًا بناءً على هذا الرابط، وشددت على أنها "لا تقوم بتخزين أو إرسال" بيانات الحافظة، وتوقعت وصول الإصلاح في 14 يوليو.
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التعليقات على Reddit و LinkedIn يصلحان مشكلة clipboard على نسخة iOS من تطبيقاتهم
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