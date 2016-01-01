

Reddit و LinkedIn يصلحان مشكلة clipboard على نسخة iOS من تطبيقاتهم Reddit و LinkedIn يصلحان مشكلة clipboard على نسخة iOS من تطبيقاتهم

دفعت ميزة خصوصية clipboard الجديدة في iOS 14 المزيد من المطورين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم، حيث كشفت منصة Reddit فى بيان أنه سيصلح أكواد تطبيق المنصة على iOS الذي ينسخ بيانات الحافظة مع كل ضغطة مفتاح تقريبًا، كما اكتشف المؤسس المشارك لـ Urspace.io دون مورتون.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال Reddit أن هناك "مسارًا رمزيًا" في أداة ما بعد الإنشاء التي تتحقق من روابط الويب في الحافظة وتقترح عناوينًا بناءً على هذا الرابط، وشددت على أنها "لا تقوم بتخزين أو إرسال" بيانات الحافظة، وتوقعت وصول الإصلاح في 14 يوليو.





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كما ذكر ZDNet، أن موقعLinkedIn وعد بإصلاح عيب مماثل في نسخة iOS أيضا، وفي هذه الحالة، ينبع من "فحص المساواة" بين الحافظة وما كتبه المستخدم في مربع نص، لكن لم يذكر التقرير متى يمكن للمستخدمين توقع الإصلاح، لكنه تعهد بالمتابعة بمجرد توفر الحل في تطبيق LinkedIn.في حين أن هذا التطفل من الحافظة من Reddit وLinkedIn يبدو غير ضار، مقارنة بالعديد من التطبيقات الأخرى، فلا يزال يقترح أن تنبيهات الحافظة لنظام iOS 14 مفيدة، وعلى الأقل، يمكن أن يطمئن المستخدمين من خلال مطالبة المطورين بجمع معلومات الحافظة فقط عند الضرورة.