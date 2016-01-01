لجنة الإتصالات الفيدرالية تصنف Huawei و ZTE رسميًا على أنهما تهديد للأمن القومي الأمريكي

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية رسميًا أن Huawei و ZTE يمثلان تهديدًا للأمن القومي الأمريكي في بيان صحفي رسمي. ووفقًا للمفوض Brendan Carr، فإن الشركتين مرتبطتان بـ ” الصين الشيوعية ” وتعتزمان المشاركة في التجسس الصناعي على نطاق واسع.
يعني القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أنه لا يمكن للشركات استخدام الدعم من صندوق الخدمة الشاملة التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ” لشراء أي معدات أو خدمات تقدمها Huawei و ZTE أو الحصول عليها أو صيانتها أو تحسينها أو تعديلها أو دعمها بأي شكل آخر “.
هذا البيان يمثل الخطوة الأخيرة التي تتخذها لجنة الاتصالات الفيدرالية لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من التهديدات التي تشكلها الصين، حسبما جاء في البيان الصحفي. تضمنت الجهود السابقة إصدار قرار يهدف إلى إزالة أجهزة Huawei و ZTE من شبكات الاتصالات الأمريكية.
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