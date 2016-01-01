

لجنة الإتصالات الفيدرالية تصنف Huawei و ZTE رسميًا على أنهما تهديد للأمن القومي الأمريكي لجنة الإتصالات الفيدرالية تصنف Huawei و ZTE رسميًا على أنهما تهديد للأمن القومي الأمريكي

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية رسميًا أن Huawei و ZTE يمثلان تهديدًا للأمن القومي الأمريكي في بيان صحفي رسمي. ووفقًا للمفوض Brendan Carr، فإن الشركتين مرتبطتان بـ ” الصين الشيوعية ” وتعتزمان المشاركة في التجسس الصناعي على نطاق واسع.



يعني القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أنه لا يمكن للشركات استخدام الدعم من صندوق الخدمة الشاملة التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ” لشراء أي معدات أو خدمات تقدمها Huawei و ZTE أو الحصول عليها أو صيانتها أو تحسينها أو تعديلها أو دعمها بأي شكل آخر “.



هذا البيان يمثل الخطوة الأخيرة التي تتخذها لجنة الاتصالات الفيدرالية لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من التهديدات التي تشكلها الصين، حسبما جاء في البيان الصحفي. تضمنت الجهود السابقة إصدار قرار يهدف إلى إزالة أجهزة Huawei و ZTE من شبكات الاتصالات الأمريكية.

قد يعجبك أيضا... loading...

وأضاف المفوض Brendan Carr أن ” أمريكا قلبت الصفحة على النهج الضعيف والخجول للصين الشيوعية في الماضي” وهي الآن ” تُظهر القوة اللازمة لمواجهة تهديدات الصين الشيوعية “. لن تتوقف جهود لجنة الاتصالات الفدرالية هنا، حيث ستواصل اللجنة اتخاذ الخطوات التي ستضمن أمن ” شبكات الاتصالات الأمريكية من الفاعلين السيئين الذين يريدون إلحاق الأذى بالدولة “.إن البيان الصحفي بأكمله مليء بالمزاعم السياسية الجريئة، مما أدى إلى كبح جماح الإنجازات التكنولوجية لهذه الشركات. لا يزال يُسمح للشركات في الولايات المتحدة بالتعامل مع Huawei و ZTE في مجالات محددة، لكنها لن تتلقى أي حوافز مالية للقيام بذلك، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العزلة عن عمالقة الإتصالات الصينيين حتى من شركائهم الأمريكيين.