«أندرويد» يستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم

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«أندرويد» يستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن نظام تشغيل "أندرويد" سيحصل خلال الفترة المقبلة على تطبيق "دارك سكاي" الذي يوصف بأنه أفضل تطبيقات الطقس.

ومن المقرر أن يكون التطبيق ظاهرا بصورة رسمية بدءا من 1 أغسطس.

وسيمكن بتلك الطريقة تطبيق "دارك سكاي" المقدم من غوغل من تقديم بيانات طقس دقيقة، وسيخبر المستخدمين قبل هطول الأمطار أو تساقط الثلوج بفترة كافية.

وكان هذا التطبيق موجودا منذ فترة على نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بشركة "أبل" الأمريكية، ولكن عقب إعلان "أندرويد" استحواذها على التطبيق الدقيق، ذكرت أنها ستسحبه من متجرها الإلكتروني خلال شهر يوليو الجاري.

المصدر: اخبار اليوم

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