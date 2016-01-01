كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن نظام تشغيل "أندرويد" سيحصل خلال الفترة المقبلة على تطبيق "دارك سكاي" الذي يوصف بأنه أفضل تطبيقات الطقس.
ومن المقرر أن يكون التطبيق ظاهرا بصورة رسمية بدءا من 1 أغسطس.
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التعليقات على «أندرويد» يستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم
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