تم الإعلان عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في اليوم السابع من شهر مايو من العام الماضي. نحن ننتظر الهاتف Google Pixel 4a منذ فترة طويلة ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن. إقترحت الشائعات أن يتم الإعلان عنه في البداية في مؤتمر Google I/O 2020، ولكن منذ أن تم إلغاء هذا الحدث تم تأجيل الإعلان عن الهاتف في عدة مناسبات.
في آخر مرة، تردد أنه سيتم الإعلان وإطلاق الهاتف Google Pixel 4a في شهر يوليو المقبل، ولكن يبدو أنه تم تأجيل عملية الإطلاق مرة أخرى لأنه وفقا للمسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن شركة جوجل لا تزال تخطط للإعلان عن الهاتف في اليوم 13 من شهر يوليو المقبل، ولكن هذا المصدر ذكر أنه لن يتم إطلاق النسخة السوداء من هذا الهاتف حتى اليوم 22 أكتوبر. في نفس الوقت، ذكر أن شركة جوجل قررت التخلي كليًا عن النسخة الزرقاء.
وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Google Pixel 4a يواصل حصد المزيد من الشهادات التنظيمية، فهو حصل على مصادقة هيئة IMDA ومصادقة هيئة BIS علمًا أنه حصل سابقًا على مصادقة هيئة الإتصالات الفدرالية FCC. وبالتالي، هذا يعني أن موعد الإعلان عن الهاتف Google Pixel 4a أصبح أقرب من أي وقت مضى.
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التعليقات على الهاتف Google Pixel 4a يواصل حصد المزيد من الشهادات التنظيمية
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